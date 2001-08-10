5 бесплатных сервисов для создания эффективной инфографики
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Как "разбавить" текст на корпоративной сайте, лендинге или визитке? Изображения и фото, это, конечно, хорошо, но этого недостаточно, чтобы привести пользователя к действию (оформлению подписки, покупке, инвестированию и т.д.). Надо эффективно и наглядно доказать выгоду действия, опираясь на цифры и факты.
Инфографика - эффективный инструмент для всех видов сайтов. Это самостоятельное средство передачи информации которое прекрасно справляется со своей задачей. Как создать инфографику? Можно попробовать сделать блок в обычном редакторе, но есть способы намного проще и эффективнее. Приведем список популярных бесплатных сервисов, с помощью которых можно создать эффективный инструмент для привлечения внимания и продаж всего за несколько кликов.
Canva - популярный русскоязычный сервис
Тут есть огромное количество бесплатных шаблонов и изображений. Работать в Canva очень просто за счет того, что тут есть русскоязычный интерфейс. Людям, не владеющим английским, не придется угадывать значение кнопок или безвылазно "сидеть" в словаре. Кроме инфографики, в Canva можно создавать плакаты, резюме, презентации.
В сервисе есть и платная подписка, которая открывает пользователю дополнительные возможности.
Supa - практически неограниченные возможности
Онлайн-сервис, в котором вы найдете огромное количество шаблонов. Для создания простой инфографики с незатейливыми иконками понадобится всего несколько кликов (при условии предварительной подготовки необходимой информации).
Шаблоны в процессе работы можно легко поменять, их легко редактировать (возможна замена диаграмм, добавление иллюстраций и т.д.).
Сервис российский, поэтому выбор шрифтов довольно широкий.
В Supa есть платная версия. Она позволяет работать командой до 5 человек, загружать новые шрифты, открывает доступ к большому количеству шаблонов. Кроме того, платная версия позволяет сделать видеоинфографику.
Visme - сервис, "заточенный" под создание инфографики
Тут много шаблонов, иллюстраций и диаграмм. Считается одним из лучших сервисов для создания инфографики и презентаций. В сервисе очень удобно работать. Можно менять размер текста, шрифт, трансформировать отдельные элементы.
Минус Visme заключается в том, что набор шрифтов кириллицей ограничен, а новые добавлять нельзя. Впрочем, это не очень серьезная проблема - большинство пользователей предпочитают использовать понятные и простые шрифты.
Как у многих других сервисов, в Visme есть платная подписка. Она открывает возможности для командной работы, позволяет скачивать файлы в разных форматах и открывает доступ к большому количеству шаблонов. Подписка может быть личной или корпоративной.
Перспектива создания инфографики пугает вас, даже с учетом интуитивно понятной работы сервиса? Хотите получить действительно эффективный инструмент? Лучше обратиться к специалистам по созданию хайп проекта.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
09:41 12 Сентября Парк станет центральным пространством празднования 142-летия Южно-Сахалинска
10:46 12 Сентября Более 15 тысяч пассажиров перевезено на детской железной дороге в Южно-Сахалинске
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 12:07 Вчера Южносахалинцев приглашают на открытие сезона симфонического оркестра
- 09:52 Вчера В городском парке Южно-Сахалинска состоится V фестиваль семейного чтения
- 11:12 16 Сентября Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
- 11:19 13 Сентября На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?