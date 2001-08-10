5 бесплатных сервисов для создания эффективной инфографики

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Как "разбавить" текст на корпоративной сайте, лендинге или визитке? Изображения и фото, это, конечно, хорошо, но этого недостаточно, чтобы привести пользователя к действию (оформлению подписки, покупке, инвестированию и т.д.). Надо эффективно и наглядно доказать выгоду действия, опираясь на цифры и факты.

Инфографика - эффективный инструмент для всех видов сайтов. Это самостоятельное средство передачи информации которое прекрасно справляется со своей задачей. Как создать инфографику? Можно попробовать сделать блок в обычном редакторе, но есть способы намного проще и эффективнее. Приведем список популярных бесплатных сервисов, с помощью которых можно создать эффективный инструмент для привлечения внимания и продаж всего за несколько кликов.

Canva - популярный русскоязычный сервис

Тут есть огромное количество бесплатных шаблонов и изображений. Работать в Canva очень просто за счет того, что тут есть русскоязычный интерфейс. Людям, не владеющим английским, не придется угадывать значение кнопок или безвылазно "сидеть" в словаре. Кроме инфографики, в Canva можно создавать плакаты, резюме, презентации.

В сервисе есть и платная подписка, которая открывает пользователю дополнительные возможности.

Supa - практически неограниченные возможности

Онлайн-сервис, в котором вы найдете огромное количество шаблонов. Для создания простой инфографики с незатейливыми иконками понадобится всего несколько кликов (при условии предварительной подготовки необходимой информации).

Шаблоны в процессе работы можно легко поменять, их легко редактировать (возможна замена диаграмм, добавление иллюстраций и т.д.).

Сервис российский, поэтому выбор шрифтов довольно широкий.

В Supa есть платная версия. Она позволяет работать командой до 5 человек, загружать новые шрифты, открывает доступ к большому количеству шаблонов. Кроме того, платная версия позволяет сделать видеоинфографику.

Visme - сервис, "заточенный" под создание инфографики

Тут много шаблонов, иллюстраций и диаграмм. Считается одним из лучших сервисов для создания инфографики и презентаций. В сервисе очень удобно работать. Можно менять размер текста, шрифт, трансформировать отдельные элементы.

Минус Visme заключается в том, что набор шрифтов кириллицей ограничен, а новые добавлять нельзя. Впрочем, это не очень серьезная проблема - большинство пользователей предпочитают использовать понятные и простые шрифты.

Как у многих других сервисов, в Visme есть платная подписка. Она открывает возможности для командной работы, позволяет скачивать файлы в разных форматах и открывает доступ к большому количеству шаблонов. Подписка может быть личной или корпоративной.

Перспектива создания инфографики пугает вас, даже с учетом интуитивно понятной работы сервиса? Хотите получить действительно эффективный инструмент? Лучше обратиться к специалистам по созданию хайп проекта.