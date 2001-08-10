Красные скины КС 2 - идеальное оформление в известном киберспортивном развлечении

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Яркие акценты в образах персонажей игры КС2 давно не новость, поскольку каждый пользователь хочет придать своему герою каплю уникальности и подчеркнуть элегантный стиль. Поэтому красные скины пользуются популярностью среди геймеров, занимают отдельную нишу на торговых площадках и часто попадаются в кейсах различных миссий. Сегодня мы поговорим о том, какие красные скины КС2 вошли в ТОП самых популярных и запоминающихся предметов.

USP-S | Подтвержденное убийство

Один из самых дорогих скинов, которые представлены в нашем рейтинге не зря обрел кричащее название и высокую цену. Этот пистолет небольшого размера отличается практичностью в бою и способен нанести серьезный урон. Глушитель отсоединяется, что позволяет уменьшить размер оружия и сделать его чрезвычайно компактным. Нестандартный рисунок на корпусе изображает череп робота с длинными клыками, а также пулю, которая стремительно пробивает висок и вырывается из сквозного отверстия. Красочный и ужасающий рисунок достоин того, чтобы заплатить за пистолет от 45$.

Glock-18 | Дух воды

Экспонат намного дешевле, но не уступает по красоте предыдущему варианту. На темно-красном фоне пистолета изображена большая капля воды, которая стремительно растекается по все поверхности. Миниатюрные белые капли украшают весь корпус и позволяют персонажу стать настоящим властелином стихии. Пистолет из коллекции “Прорыв” можно купить за 4.35$.

Glock-18 | Карамельное яблоко

Дешевый красный скин стоит не больше 33 центов и является отличным представителем оружия, которое стреляет очередями по 3 пули сразу. Дизайн незамысловатый, поскольку корпус ровно окрашен в красный и черный цвет с горизонтальным разделением на основе.

AK-47 | Красный глянец

Популярный автомат отличается своим великолепием, поскольку имеет устрашающий дизайн. Темная основа, имитированная под черное дерево украшена яркими красными разводами. Одно, из самых популярных оружий в мире можно купить на торговых площадках, предложив цену от 51$.

M4A4 | Вой

Уникальный экземпляр посчастливится приобрести лишь счастливчикам, на счетах у которых есть не менее 4000$. Дорогостоящая винтовка черного цвета, украшена огненным паттерном и изображением пылающего дракона на основании. Этот скин имеет великолепные боевые характеристики и отменно дополняет любой образ персонажа.

M4A4 | Пиксельный камуфляж «Красный»

Скин насыщенного бордового оттенка, украшен серо-алым пиксельным камуфляжем, благодаря чему и получил свое название. Рукоятка окрашена в глубокий серый оттенок, а приклад и основание в темный красный оттенок, что делает красивый яркий акцент. Долговечная краска не стирается в процессе эксплуатации, а в самой худшей степени изношенности повреждается лишь 50% поверхности корпуса. Стоит такой скин от 21$.