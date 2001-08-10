Как должны вывозить мусор в частном секторе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В современном мире выросло потребление различной продукции, в процессе производственной деятельности образуются отходы. К сожалению, насчёт их утилизации большинство граждан, проживающих в частном секторе, не задумывается. Главная причина в том, что складируют всё в специальных пакетах и выбрасывают в пределах пункта хранения, чтобы рабочие в оранжевых костюмах вывезли отходы на свалку. По мере «переселения» людей из городских квартир в частные дома, стал возникать вопрос: «Как вывезти мусор из частного сектора?», а также как сделать это правильно и безопасно. Необходимо заказать отдельный спецтранспорт и организовать перевозку.

Что такое ТКО?

ТКО – это Твёрдые Коммунальные Отходы. Они бывают разными: органическими или неорганическими, из дерева или из металла. Такие отходы имеют разные требования по утилизации. К ТКО относятся:

Пищевые отходы;

Тара и упаковка;

Пакеты и смёт;

Старая мебель;

Бытовая техника;

Электроприборы.

Важно! К ТКО не относятся:

Горячие отходы;

Снег и лёд;

Лампы, содержащие ртуть;

Батареи и аккумуляторы;

Отходы от стройки;

Отходы животноводства.

Обеспечение вывоза частного мусора на полигон и утилизацию обязаны предоставлять не только региональные операторы мусора, но также и владельцы самих отходов и загородных домов. Однако некоторые приняли решение самостоятельно заниматься организацией вывоза строительного мусора с дачи компанией Омега. Об этом гласит пятая часть тридцатой статьи Кодекса РФ: собственник жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения договора с региональным оператором. Под обращением с твердыми коммунальными отходами понимаются транспортирование, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов. Дополнительная информация для юридических лиц: в соглашении необходимо написать в произвольной форме сроки и порядок оплаты, права и обязанности сторон, условия, схема работы с потребителями, указать точный адрес территории. Если не платить общую стоимость, прописанную в квитанции, то можно получить штраф. Обязательно ли заключать договор? В обязанности управляющей компании, в соответствии с нормами образования тко, актов жилищного законодательства предусмотрена норма использования мусоровоза, которые устанавливает администрация.

Ответственность за содержание контейнерной площадки, согласно федерального закона от 24 июня 1998 года №89-фз "об отходах производства и потребления", несет собственник участка (чаще это администрация МУП). Председатель товарищества подает заявку от собственников жилых помещений, чтобы заключить договор на оказание услуги хранения, размещения и транспортировку отходов. В результате в дачных обществах постоянно не возникает проблема мусорных контейнеров на нужный объем накопления тбо. В московской области жители индивидуальных частных домов могут заключить соглашение, а в других регионах ответственность несет собственник помещений в многоквартирном доме.

Что можно выбрасывать?

Ознакомившись с термином ТКО, можем составить небольшое правило с примерами, что можно выбрасывать, а что запрещено.

МОЖНО: остатки пищи, одежду, бумажные изделия, стекло, пластмассовый материал, консервные банки, предметы обихода, мебель, бытовая техника, велосипеды, раковины, оконные рамы, отходы текущего ремонта.

ЗАПРЕЩЕНО: врачебные и жидкие отходы, лампы, накопители и батареи, строительные отходы, масло моторное, автошины и покрышки, шкуры КРС и трупы животных.

Как утилизировать растительные отходы в частном секторе?

Для опытных дачников вопрос отпадает сам собой. Но для людей без подобных знаний будет полезным.

Способ первый: компостная яма/бочка. В ней продукты органического распада перегнивают, после чего их можно использовать в удобрении огорода. Факт: в мире компостирование является главным и одним из самых экологичных способов утилизации продуктов.

Способ второй: сжигание отходов. Но важно уточнить, что такой способ можно практиковать только в определённое время, из-за риска возникновения пожара.

Все остальные бытовые отходы относятся на место сбора мусора. Должна быть определённое свободное пространство, где должны будут установлены контейнеры или баки для мусора.

Куда следует обращаться, если наполненные баки не вывозят?

Загнивание и разложение мусора в контейнерах не допускается, согласно нормам, прописанных в СанПиН. Поэтому существует строгий регламент насчёт периодичности вывоза. В случаях, когда возникла ситуация, при которой мусор не вывезли, нельзя дозвониться до транспортировщика, то стоит обратиться в единую информационную службу регионального оператора по обращению с ТКО.

Важно! В каждом месте жительства людей, частном секторе, сельском поселении график вывоза остатков жизнедеятельности должен быть согласован вместе с органом санэпидемстанции.