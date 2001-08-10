ЖК «Новый Лесснер» в СПб: квартиры, паркинги, цены
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В самом центре Санкт-Петербурга, на стыке двух развитых районов – Выборгского и Петроградского, завершается благоустройство нового жилого квартала. Проект ЖК «Новый Лесснер» продуман до мелочей и создан, чтобы удовлетворить потребности городского жителя в комфортной среде проживания. Это и удобное расположение, и уютные просторные квартиры разной планировки. И достаточное количество парковочных мест на территории комплекса, чтобы хватило каждому автовладельцу.
Месторасположение
Для многих покупателей квартир ключевую роль в выборе новостройки играет ее месторасположение. ЖК «Новый Лесснер» расположен максимально удобно, застройщиком выбрана самая лучшая локация в Выборгском районе:
- рядом с Петроградским районом, практически на стыке двух районов, в 250 метрах от набережной и Кантемировского моста;
- поблизости с крупными городскими автодорогами – пр. Сампсониевский, ЗСД, КАД;
- до центра города можно доехать за 10 минут;
- вблизи с остановками общественного транспорта и метро «Лесная»;
- в окружении других престижных ЖК и объектов инфраструктуры.
Просторные квартиры
Застройщик позаботился о создании в ЖК исключительно просторных жилых апартаментов. Никаких стесненных условий и малогабаритных квартир. Только комфортная среда для проживания.
Причем есть возможность выбрать наиболее подходящую квартиру:
- по этажу, включая видовые квартиры с шикарными панорамами на верхних этажах,
- секции (в одних 1-3 квартиры на этаже, в других – до 5; в некоторых есть лифт, спускающийся в подземный паркинг),
- планировке (классическая или евро),
- с окнами во двор или на оживленную улицу,
- по дополнительным помещениям (второй санузел, лоджия, гардеробная).
Выбрать подходящий вариант можно из 312 свободных квартир во второй очереди строительства (первая распродана). Строительство II очереди завершено, дома сданы в эксплуатацию, ведется заселение.
Воспользуйтесь выгодными предложениями застройщика (акции, скидки, разные способы оплаты) и приобретайте комфортабельное жилье в самом сердце мегаполиса.
Парковочные места
Автовладельцы в северной столице часто сталкиваются с проблемой поиска парковочного места рядом с домом: согласно последнему опросу, только 7% петербуржцев не испытывают таких трудностей. Понимая, насколько остро стоит проблема дефицита парковочных мест рядом с многоквартирными домами, застройщик предусмотрел в проекте ЖК «Новый Лесснер» достаточное количество машиномест – 1317.
Из них на конец декабря 2023 года свободно лишь 184 м/м. Автовладельцам, мечтающим проживать в престижном жилом комплексе, вблизи от центра города и крупных транспортных узлов, стоит поторопиться с решением о покупке машиноместа в паркинге.
Комфорт и его цена
На первичном рынке Санкт-Петербурга представлено немало вариантов респектабельного жилья, в том числе в Выборгском районе. Но ЖК «Новый Лесснер» выгодно выделяется среди них. Застройщик сделал ставку на просторные квартиры, дизайнерские проекты и предложил оптимальные цены, разные способы оплаты (ипотека, рассрочка).
В результате новый благополучный жилой квартал Санкт-Петербурга оказался практически полностью заселенным: осталось лишь 312 квартир и 184 машиноместа, которые еще есть возможность приобрести по оптимальной цене. Цена на квартиры от 9,6 млн рублей, машиноместа – от 1 млн в многоэтажном паркинге и от 1,8 млн рублей.
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