Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В самом центре Санкт-Петербурга, на стыке двух развитых районов – Выборгского и Петроградского, завершается благоустройство нового жилого квартала. Проект ЖК «Новый Лесснер» продуман до мелочей и создан, чтобы удовлетворить потребности городского жителя в комфортной среде проживания. Это и удобное расположение, и уютные просторные квартиры разной планировки. И достаточное количество парковочных мест на территории комплекса, чтобы хватило каждому автовладельцу.

Месторасположение

Для многих покупателей квартир ключевую роль в выборе новостройки играет ее месторасположение. ЖК «Новый Лесснер» расположен максимально удобно, застройщиком выбрана самая лучшая локация в Выборгском районе:

рядом с Петроградским районом, практически на стыке двух районов, в 250 метрах от набережной и Кантемировского моста;

поблизости с крупными городскими автодорогами – пр. Сампсониевский, ЗСД, КАД;

до центра города можно доехать за 10 минут;

вблизи с остановками общественного транспорта и метро «Лесная»;

в окружении других престижных ЖК и объектов инфраструктуры.

Просторные квартиры

Застройщик позаботился о создании в ЖК исключительно просторных жилых апартаментов. Никаких стесненных условий и малогабаритных квартир. Только комфортная среда для проживания.

Причем есть возможность выбрать наиболее подходящую квартиру:

по этажу, включая видовые квартиры с шикарными панорамами на верхних этажах,

секции (в одних 1-3 квартиры на этаже, в других – до 5; в некоторых есть лифт, спускающийся в подземный паркинг),

планировке (классическая или евро),

с окнами во двор или на оживленную улицу,

по дополнительным помещениям (второй санузел, лоджия, гардеробная).

Выбрать подходящий вариант можно из 312 свободных квартир во второй очереди строительства (первая распродана). Строительство II очереди завершено, дома сданы в эксплуатацию, ведется заселение.

Воспользуйтесь выгодными предложениями застройщика (акции, скидки, разные способы оплаты) и приобретайте комфортабельное жилье в самом сердце мегаполиса.

Парковочные места

Автовладельцы в северной столице часто сталкиваются с проблемой поиска парковочного места рядом с домом: согласно последнему опросу, только 7% петербуржцев не испытывают таких трудностей. Понимая, насколько остро стоит проблема дефицита парковочных мест рядом с многоквартирными домами, застройщик предусмотрел в проекте ЖК «Новый Лесснер» достаточное количество машиномест – 1317.

Из них на конец декабря 2023 года свободно лишь 184 м/м. Автовладельцам, мечтающим проживать в престижном жилом комплексе, вблизи от центра города и крупных транспортных узлов, стоит поторопиться с решением о покупке машиноместа в паркинге.

Комфорт и его цена

На первичном рынке Санкт-Петербурга представлено немало вариантов респектабельного жилья, в том числе в Выборгском районе. Но ЖК «Новый Лесснер» выгодно выделяется среди них. Застройщик сделал ставку на просторные квартиры, дизайнерские проекты и предложил оптимальные цены, разные способы оплаты (ипотека, рассрочка).

В результате новый благополучный жилой квартал Санкт-Петербурга оказался практически полностью заселенным: осталось лишь 312 квартир и 184 машиноместа, которые еще есть возможность приобрести по оптимальной цене. Цена на квартиры от 9,6 млн рублей, машиноместа – от 1 млн в многоэтажном паркинге и от 1,8 млн рублей.