Брюки-карго: как создать образ, который заставит всех оборачиваться

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Брюки-карго — это не только удобная и практичная вещь, но и один из самых актуальных предметов гардероба в 2023 году. Они пришли в моду из военной одежды и отличаются наличием больших накладных карманов, свободным кроем и высокой посадкой. Их можно сочетать с различными стилями, цветами и фасонами, чтобы создать стильный и современный образ. В этой статье мы расскажем, как и с чем носить брюки-карго в 2023 году, и покажем примеры модных нарядов с этой вещью.

Верхняя одежда

Женские зеленые брюки-карго подходят для любого сезона и погоды, поэтому можно подбирать к ним разную верхнюю одежду. В зависимости от температуры и стиля можно выбирать:

куртки: джинсовые, кожаные, бомберы, пуховики, парки, ветровки и т.д.;

пальто: классические, прямые, оверсайз, плащи, тренчи и т.д.;

свитера: вязаные, оверсайз, тонкие, с высоким воротом, с V-образным вырезом и т.д.;

пиджаки: строгие, приталенные, оверсайз, длинные, короткие и т.д.;

рубашки: белые, цветные, в клетку, в полоску, с принтами и т.д.;

футболки: однотонные, с логотипами, с надписями, с рисунками и т.д.;

майки: топы, кроп-топы, боди, бюстье и т.д.

Обувь

Брюки-карго можно носить с любой обувью, которая подходит по стилю и цвету. Варианты обуви для брюк-карго:

кроссовки: спортивные, повседневные, кеды, сланцы и т.д.;

ботинки: берцы, доктора мартенса (Dr Martens), угги (Ugg), тимберленды (Timberland) и т.д.;

туфли: лоферы (loafers), мокасины (moccasins), оксфорды (oxfords), балетки (ballet flats) и т.д.;

сапоги: высокие, низкие, на каблуке, на платформе и т.д.;

сандалии: на плоской подошве, на каблуке, на платформе и т.д.

Аксессуары

Брюки-карго можно дополнить различными аксессуарами для придания образу индивидуальности и завершенности. Подходящие аксессуары для брюк-карго:

ремни: широкие, узкие, кожаные, текстильные и т.д.;

сумки: рюкзаки, саквояжи, клатчи, сумки через плечо и т.д.;

шарфы: вязаные, шелковые, платки, банданы и т.д.;

шляпы: кепки, бейсболки, федоры, береты и т.д.;

украшения: серьги, кольца, браслеты, ожерелья и т.д.;

очки: солнцезащитные, корректирующие, стильные и т.д.

Пять модных идей нарядов с брюками-карго

Брюки-карго можно сочетать с разными вещами и создавать разные образы. Вот пять примеров модных нарядов с брюками-карго:

С футболкой: это самый простой и универсальный вариант. Выберите футболку подходящего цвета и фасона, наденьте модные женские брюки и дополните образ кроссовками или ботинками. Можно добавить куртку или пиджак, если холодно.

С боди: это вариант для смелых и уверенных в себе девушек. Боди подчеркнет вашу фигуру и создаст контраст с объемными брюками-карго. Выберите боди яркого цвета или с интересным принтом, наденьте брюки-карго и дополните образ туфлями или сандалиями на каблуке. Можно добавить пальто или куртку, если холодно.

С худи: это вариант для спортивного и расслабленного стиля. Выберите худи подходящего цвета и размера, наденьте брюки-карго и дополните образ кроссовками или ботинками. Можно добавить кепку или шапку, если холодно.

С пиджаком: это вариант для офисного или делового стиля. Выберите пиджак подходящего цвета и фасона, наденьте брюки-карго и дополните образ рубашкой или блузкой, туфлями или лоферами. Можно добавить сумку или клатч, если нужно.

Со свитером: это вариант для уютного и теплого стиля. Выберите свитер подходящего цвета и фасона, наденьте брюки-карго и дополните образ сапогами или уггами. Можно добавить шарф или шляпу, если холодно.

Заключение

Брюки-карго — это модная и универсальная вещь, которую можно носить в разных ситуациях и сочетать с разными вещами. Благодаря своему свободному крою, высокой посадке и большим карманам, они создают интересный и стильный образ. Брюки-карго подходят для любого типа фигуры и возраста, главное — правильно подобрать цвет, размер и ткань. Будьте смелыми и экспериментируйте с разными сочетаниями и аксессуарами, чтобы выглядеть модно и актуально в 2023 году!