Как сдать медь в Новосибирске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Цветной металл является дорогостоящим сырьем, именно по этой причине прием меди осуществляется практически во всех городах. Цветмет содержится в проводах, радиоустройствах, бытовых приборах, в любой электронике и технике, а также в производственном оснащении. Все эти изделия можно сдать в специальный пункт приема и получить деньги.

В Новосибирске кроме меди также принимают в любом объеме следующие виды цветмета:

нержавейку;

свинец;

алюминий;

цинк и другие более редкие металлы.

Все эти материалы принимают в специализированных пунктах. Для получения большего дохода стоит подготовить металл к сдаче.

Как подготовить цветмет к сдаче

Цветной металл содержится в самых разных приборах, которые люди зачастую выкидывают из-за поломок или ненадобности. Однако при разборе устройства и сборе цветмета можно заработать. Более того, сдача вторсырья является простым способом защиты окружающей среды.

Вы можете сдать цветмет в любом объеме. От него будет зависеть ваш доход. Также на стоимость сырья влияют и другие факторы, такие как состояние металла и его сортность. Если вы хотите получить больший доход, то нужно подготовить цветмет к сдаче. Обязательно выполните такие простые действия, как:

сортировка лома. Отделите металл от других материалов, это позволит сдать его дороже. Разную стоимость имеют крупные металлические изделия и стружка, поэтому их тоже стоит разделить. Иначе весь лом пойдет по более низкой стоимости так называемой россыпи;

очистка металла. В пунктах приема можно сдать изделия в краске, со следами коррозии и других дефектов. Но чем чище будет металл, тем выше будет стоимость на него.

Цена также будет выше, если самостоятельно привезти сырье к пункту приема. Но предприниматели готовы организовать вывоз металлолома с указанного адреса. Это возможно для большого объема или вывоза крупногабаритных изделий, которые невозможно транспортировать без спецтехники.

Как выбрать пункт приема

В Новосибирске действует много пунктов приема цветного лома. Прежде чем сдать металл, изучите условия сотрудничества. Важными параметрами являются следующие моменты:

режим работы;

наличие спецтехники для забора вторсырья;

использование современного весового оборудования;

расценки на разные виды лома.

Правильный выбор пункта приема цветмета позволит вам получить максимальную выгоду от сдачи. Продажа лома цветного металла может стать дополнительным источником дохода. Если вы будете сортировать сырье и сдавать его в надежные пункты, то точно сможете увеличить свой бюджет. Подробнее https://rosmet-nsk.ru/.