Как получить справку КЭК без лишней волокиты, сэкономив время и нервы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Есть разные причины ухода на больничный, начиная от банального гриппа и заканчивая получением тяжелых травм. От причины зависит и продолжительность, на которую может быть выдан больничный лист. Обычно лечащий врач выдает его на срок от трех до десяти дней. Если пациент чувствует себя плохо, больничный лист может продлеваться до месяца, но не более. Это регламентируется на уровне законодательства.

При превышении срока болезни свыше месяца, больничный может быть продлен только по решению медицинской клинико-экспертной комиссии (КЭК). Справка - заключение КЭК является важным документом, содержащим решение комиссии высококвалифицированных врачей о дальнейшей тактике лечения пациента.

Получение заключения КЭК

В КЭК обычно входит до 15 специалистов, состав которых меняется и зависит от основного заболевания пациента, которое не поддается лечению. Обязательно присутствует председатель комиссии.

На комиссию нужно явиться с направлением от лечащего врача, которое выдается только после длительного пребывания человека в стационаре или если пациент имеет хроническое заболевание, плохо поддающееся лечению. На комиссию нужно принести результаты всех анализов, сданных по назначению лечащего врача. Данные результаты суммируются с предыдущими заключениями, анамнезом, тщательно изучаются комиссией, после чего КЭК выносит свое решение и фиксирует его в документе.

Гарантировать положительное решение комиссии никто не может, так как специалисты могут найти состояние больного удовлетворительным и рекомендовать ему продолжить трудовую деятельность.

Вся подготовка к комиссии, сдача анализов, ожидание созыва КЭК, получение заключения требуют немало времени и здоровья, что для пациента становится просто неподъемным квестом.

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