Чем стоковая одежда отличается от секонд-хенда?
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Если постараться обобщить модные тренды, общество все больше движется в сторону минимализма, повторного использования вещей и осознанного потребления. Именно поэтому огромной популярностью начинают пользоваться стоковые магазины и секонд-хенды. В создании большинства людей это одно и то же, но на самом деле, понятия кардинально отличаются друг от друга. Что же такое сток и в чем разница с секонд-хендом? Давайте попробуем разобраться вместе с экспертами autlet.ru.
Сток – это новые фирменные вещи
Если вы заглянете в каталог стоковой одежды, то не встретите там б/у вещей, в отличие от секонд-хенда. Это фирменные коллекции каких-то прошлых сезонов, которые за рубежом уже не актуальны и продаются с очень большими скидками. Одним из главных отличий стока от секонд-хенда является наличие фирменной бирки на вещах.
Почему магазины не устраивают распродажу у себя, а отдают вещи в сток?
Это не совсем так. Распродажа устраивается, но она все равно не является гарантией того, что все вещи будут куплены. Что-то остаётся. В Европе и Америке мода меняется гораздо быстрее, поэтому они относятся к вещам иначе. Это в наших магазинах одежда может висеть по пять лет и больше, пока не продастся, но в зарубежных фирменных бутиках такие ситуации исключены. Перед каждым сезоном крупный бренд освобождает вешалки и полки для новой коллекции, а то что осталось от распродажи отдают на стоки. Дополнительно в сток попадают оставшиеся размеры новых коллекций или вещи с незначительным браком (неровная внутренняя строчка, оторванная пуговица или этикетка). Это мелочи, которые не всегда заметны визуально, но за полную цену такую вещь уже никто не купит. А вот со скидкой 50-70% — вполне. Есть еще фабричный сток, который возникает в результате перепроизводства, когда одежды пошито больше необходимого или поставка заказчику сорвалась.
Что такое секонд-хенд?
Если говорить простым языком, то это вещи, бывшие в употреблении. Иногда сюда же относятся уцененные или непроданные в установленный срок вещи в фирменных магазинах. Вещи секонд-хенд проходят целый ряд санитарных обработок с целью обеззараживания для дальнейшего разрешения об использовании и реализации данного товара. Стоковая одежда и обувь такую обработку не проходит.
Вещи в секонд-хенде стоят гораздо дешевле, чем в стоке. Так что здесь уже каждый решает сам для себя, что ему больше подходит.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Разнообразные статьи на актуальные темы
Это читают
15:48 10 Ноября Южно-Сахалинск облачится в новогодние наряды к 1 декабря
- 14:19 10 Ноября Островная автоинспекция изъяла у водителя удостоверение, выданное в Сахалинском крае
14:05 7 Ноября На Сахалине владельцы изъятой птицы получат компенсационные выплаты
15:37 10 Ноября Ещё девять сёл Сахалинской области до конца года получат скоростной доступ ко Всемирной паутине
12:12 1 Ноября Завершился региональный интенсив по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Сахалинской области
- 01:53 14 Октября
13:39 21 Октября Семью мобилизованного из Корсакова переселяют в новостройку
11:55 14 Октября Сахалинцы смогут бесплатно пересаживается с поезда на автобус
Выбор редакции
- 16:26 3 Ноября Города Сахалинской области стали более благоустроенными
- 15:48 3 Ноября Завершается капитальный ремонт ул. Авиационной
- 15:16 3 Ноября Подключение к газу позволяет южносахалинцам экономить на отоплении
- 10:16 2 Ноября 15 семей на Итурупе отметили новоселье
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?