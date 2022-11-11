Чем стоковая одежда отличается от секонд-хенда?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Если постараться обобщить модные тренды, общество все больше движется в сторону минимализма, повторного использования вещей и осознанного потребления. Именно поэтому огромной популярностью начинают пользоваться стоковые магазины и секонд-хенды. В создании большинства людей это одно и то же, но на самом деле, понятия кардинально отличаются друг от друга. Что же такое сток и в чем разница с секонд-хендом? Давайте попробуем разобраться вместе с экспертами autlet.ru.

Сток – это новые фирменные вещи

Если вы заглянете в каталог стоковой одежды, то не встретите там б/у вещей, в отличие от секонд-хенда. Это фирменные коллекции каких-то прошлых сезонов, которые за рубежом уже не актуальны и продаются с очень большими скидками. Одним из главных отличий стока от секонд-хенда является наличие фирменной бирки на вещах.

Почему магазины не устраивают распродажу у себя, а отдают вещи в сток?

Это не совсем так. Распродажа устраивается, но она все равно не является гарантией того, что все вещи будут куплены. Что-то остаётся. В Европе и Америке мода меняется гораздо быстрее, поэтому они относятся к вещам иначе. Это в наших магазинах одежда может висеть по пять лет и больше, пока не продастся, но в зарубежных фирменных бутиках такие ситуации исключены. Перед каждым сезоном крупный бренд освобождает вешалки и полки для новой коллекции, а то что осталось от распродажи отдают на стоки. Дополнительно в сток попадают оставшиеся размеры новых коллекций или вещи с незначительным браком (неровная внутренняя строчка, оторванная пуговица или этикетка). Это мелочи, которые не всегда заметны визуально, но за полную цену такую вещь уже никто не купит. А вот со скидкой 50-70% — вполне. Есть еще фабричный сток, который возникает в результате перепроизводства, когда одежды пошито больше необходимого или поставка заказчику сорвалась.

Что такое секонд-хенд?

Если говорить простым языком, то это вещи, бывшие в употреблении. Иногда сюда же относятся уцененные или непроданные в установленный срок вещи в фирменных магазинах. Вещи секонд-хенд проходят целый ряд санитарных обработок с целью обеззараживания для дальнейшего разрешения об использовании и реализации данного товара. Стоковая одежда и обувь такую обработку не проходит.

Вещи в секонд-хенде стоят гораздо дешевле, чем в стоке. Так что здесь уже каждый решает сам для себя, что ему больше подходит.