Выбираем мужской свадебный костюм: тренды 2022-2023

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Не секрет, что 80% успеха свадебных фото и видео зависит от правильно выбранного костюма жениха. Платье невесты всегда выглядит хорошо, даже если это самый простой сарафан без бретелек, а вот с выбором мужского образа придется повозиться. Рекомендуем отталкиваться от изначальной тематики торжества, но еще и ориентироваться на тренды. В 2022-2023 году к классическим цветам (серому, синему) добавилось еще несколько: бордовый, зеленый, темно-коричневый. Такие костюмы смотрятся суперстильно, очень рекомендуем всерьез их рассматривать. Загляните в магазин провокатор спб, здесь лучшие приталенные молодежные костюмы во всем городе, а то и в России. Записываетесь и приходите на примерку в салон на Невском пр. 106. Понравившийся вам костюм портной подгонит конкретно по вашей фигуре.

Модные фасоны костюмов

Во-первых, актуальны приталенные варианты. Такой фасон актуален для торжественных мероприятий, деловых встреч, переговоров, прогулок и так далее. Если говорить именно о свадьбе, то мы рекомендовали бы обратить внимание на классические фасоны:

Костюм-двойка. Это традиционно темного цвета, пиджак однобортный, с двумя или тремя пуговицами и лацканами прямоугольной формы.

Английский стиль. Главная фишка образа — это слегка удлиненный приталенный пиджак с прямыми плечами, усиленными подплечниками.

Костюм-тройка. Важно, чтобы для пиджака, брюк и жилета использовалась одна и та же ткань.

В шоу-руме Provokator всегда в наличии более двухсот костюмов для жениха, так что вы обязательно сможете подобрать что-то для себя. Производство находится в Сербии, при этом ткани используются из Италии и Германии. Жениху стилист подберет полный образ, так что вам не придется беспокоиться о мелочах. Подгонка по фигуре осуществляется совершенно бесплатно, по 12 параметрам.

Кремовые костюмы: все за и против

Скажем честно: на свадьбу это рисковый вариант. Кремовый цвет костюма жениха может "спорить" с платьем невесты, поэтому здесь важно либо попасть тон в тон, либо сыграть на контрасте. Стилист шоу-рума Provokator поможет вам с выбором костюма в кремовых оттенках, если вы хотите именно этот цвет ткани. Светлый костюм на свадьбу будет актуален только если ему в тон ему подобраны рубашка, обувь, аксессуары. Также хотим отметить, что по умолчанию на всех мероприятиях одежда светлых тонов надевается только в солнечную, теплую погоду.