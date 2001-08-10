01:28, | Разнообразные статьи на актуальные темы
Выбираем мужской свадебный костюм: тренды 2022-2023
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Не секрет, что 80% успеха свадебных фото и видео зависит от правильно выбранного костюма жениха. Платье невесты всегда выглядит хорошо, даже если это самый простой сарафан без бретелек, а вот с выбором мужского образа придется повозиться. Рекомендуем отталкиваться от изначальной тематики торжества, но еще и ориентироваться на тренды. В 2022-2023 году к классическим цветам (серому, синему) добавилось еще несколько: бордовый, зеленый, темно-коричневый. Такие костюмы смотрятся суперстильно, очень рекомендуем всерьез их рассматривать. Загляните в магазин провокатор спб, здесь лучшие приталенные молодежные костюмы во всем городе, а то и в России. Записываетесь и приходите на примерку в салон на Невском пр. 106. Понравившийся вам костюм портной подгонит конкретно по вашей фигуре.
Модные фасоны костюмов
Во-первых, актуальны приталенные варианты. Такой фасон актуален для торжественных мероприятий, деловых встреч, переговоров, прогулок и так далее. Если говорить именно о свадьбе, то мы рекомендовали бы обратить внимание на классические фасоны:
- Костюм-двойка. Это традиционно темного цвета, пиджак однобортный, с двумя или тремя пуговицами и лацканами прямоугольной формы.
- Английский стиль. Главная фишка образа — это слегка удлиненный приталенный пиджак с прямыми плечами, усиленными подплечниками.
- Костюм-тройка. Важно, чтобы для пиджака, брюк и жилета использовалась одна и та же ткань.
В шоу-руме Provokator всегда в наличии более двухсот костюмов для жениха, так что вы обязательно сможете подобрать что-то для себя. Производство находится в Сербии, при этом ткани используются из Италии и Германии. Жениху стилист подберет полный образ, так что вам не придется беспокоиться о мелочах. Подгонка по фигуре осуществляется совершенно бесплатно, по 12 параметрам.
Кремовые костюмы: все за и против
Скажем честно: на свадьбу это рисковый вариант. Кремовый цвет костюма жениха может "спорить" с платьем невесты, поэтому здесь важно либо попасть тон в тон, либо сыграть на контрасте. Стилист шоу-рума Provokator поможет вам с выбором костюма в кремовых оттенках, если вы хотите именно этот цвет ткани. Светлый костюм на свадьбу будет актуален только если ему в тон ему подобраны рубашка, обувь, аксессуары. Также хотим отметить, что по умолчанию на всех мероприятиях одежда светлых тонов надевается только в солнечную, теплую погоду.
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