Нормы установки сигнализаторов загазованности: как монтировать в квартире и в частном доме?

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бытовые сигнализаторы загазованности становятся все более востребованными в последнее время. Такие устройства монтируются пользователями в частных домах и квартирах, для предупреждения утечек газа из системы газоснабжения.

Заказав сигнализатор загазованности, покупатели встают перед сложным вопросом: «Как правильно установить его?». Чтобы обеспечить правильную работу, необходимо соблюсти ряд строгих условий.

Для удобства пользователей существуют специальные нормы установки сигнализаторов загазованности, соблюдение которых обеспечит вам правильное функционирование устройства. В этой статье мы расскажем, как правильно устанавливать СЗ в частных домах и квартирах.

Нормы установки сигнализаторов загазованности

Определять место расположения сигнализатора загазованности целесообразно уже на стадии проектирования системы газификации, это позволит вам произвести его установку без внезапно возникших сложностей.

Основные принципы расположения таковы:

Сигнализатор необходимо установить вблизи предполагаемой утечки: рядом с газовым котлом, кухонной плитой или колонкой газоснабжения.

Расстояние от устройства до возможного источника не должно превышать 4 метров.

Расположив газовый анализатор вблизи окон, вытяжек, вентиляторов, дымоходов, источников пылевого или иного загрязнения, химических и горючих веществ, вы рискуете вывести его из строя.

Учитывайте тип газа, выделение которого вам необходимо контролировать: метановые датчики располагают на расстоянии 0,5 метра от потолка, пропановые – наоборот, на 0,5 метра выше пола, датчики угарного газа необходимо установить в диапазоне 1,8 метра над поверхностью и 0,3 метра под потолком.

Комбинированные датчики располагают на расстоянии от 0,3 до 0,5 метров от потолка.

Сигнализаторы загазованности должны устанавливаться компетентными специалистами по работе с газовым оборудованием.

Обязательно ознакомьтесь с техническим паспортом и инструкцией по эксплуатации, которые есть у каждого лицензированного сигнализатора загазованности, перед монтажом и установкой. Каждая модель имеет индивидуальные особенности монтажа, которые описаны в инструкции по эксплуатации. На официальном сайте «ЦИТ-Плюс» вы можете ознакомиться с электронной версией норм установки сигнализаторов загазованности для всех устройств модельного ряда.