Где оформить онлайн страхование в Узбекистане: 5 причин обратиться в Gross

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Страховой бизнес уверенно осваивает интернет-технологии. Одним из набирающих популярность направлений в этом плане стало оформление полисов в удаленном режиме. Сегодня уже несколько ведущих страховых компаний Ташкента предлагают клиентам такие услуги. Одной из них является компания Gross, ставшая в 2020 первой в стране негосударственной компанией по сбору страховых премий. В этой статье мы отметим основные преимущества этой страховой компании, которые уже успели оценить тысячи клиентов. Если же вы захотите оформить онлайн страхование в Узбекистане или получить ответы на возникшие вопросы, воспользуйтесь указанными после текста контактами.

Ассортимент страховых услуг и другие преимущества

Страховая компания Gross — одна из самых опытных в Республике. Специалисты оказывают услуги с 2011 года, и они стали одними из первых, кто внедрил в Узбекистане онлайн-сервис. Клиенты отдают предпочтение этому страховщику по разным причинам. Одна из них — разнообразный выбор услуг. Здесь предлагают все популярные виды страховки для частных лиц и корпоративных клиентов. Кроме того, компания предоставляет дополнительные услуги (например, онлайн-проверку полиса).

Разнообразный ассортимент — не единственный плюс популярного страховщика. Еще одна важная особенность — качественный сервис с индивидуальным подходом. В распоряжении клиентов находится круглосуточная служба поддержки. Позвонив по короткому номеру, указанному после этой статьи, вы сможете получить любую информацию, касающуюся услуг компании.

Отдельно следует выделить широкий спектр возможностей, открытых на официальном сайте и в мобильном приложении Gross. Эти ресурсы позволяют не только быстро и легко оформлять страховые полисы, но и выполнять ряд других специальных функций. Например, если вы хотите быстро и точно рассчитать стоимость ОСАГО в Ташкенте, можно использовать специальный онлайн-калькулятор. Что касается проверки полисов, о которой уже говорилось ранее, она также доступна без посещения офиса компании-страховщика.

К преимуществам компании Gross также относится наличие собственных служб аварийных комиссаров и медработников. Они дают возможность оперативно оказывать клиентам надлежащую поддержку и помощь в сложных ситуациях. Все услуги компании предоставляются легально. Что касается цен, они находятся на уровне среднерыночных, а в некоторых случаях — даже ниже этого показателя.