Кран-манипулятор - помощник на все руки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Кто погрузит и перевезет любые материалы, конструкции, формы различных габаритов? Конечно, кран-манипулятор. В современных условиях подавляющего числа сфер жизни человека этот автомобиль становится незаменимым.

Манипуляторы или подъемные устройства крепятся на грузовики и самоходную технику без особых проблем. Более того, оснащаться такие приборы могут люльками и другими вспомогательными элементами, упрощающими систему погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки.

Сфера использования кранов-манипуляторов?

Она по истине огромна:

погрузка и разгрузка;

перевозка больших, тяжелых элементов;

строительство и ремонт;

доставка строительных материалов большими партиями;

эвакуация авто;

обустройство территорий;

лесозаготовка.

Работа манипулятора будет точна и эффективна в любой поставленной задаче. Стоит только подобрать оптимальную модель, которая отвечает техническим характеристикам. Благо выбор техники огромен.

Процесс работы кранов-манипуляторов

Суть работы крана манипулятора проста:

стрела - это рука, которая позволяет захватывать и перемещать грузы;

борт - используется, как плато для перевозки материалов.

Стрела с легкостью захватывает то, что ей нужно и перемещает в кузов или из него. Она способна поднять груз на значительную высоту.

Как классифицируют манипуляторы?

Основная классификация манипуляторов происходит по возможностям грузоподъемности:

не более 3 тонн - легкие и самые простые;

до 5 тонн - речь идет о технике среднего и тяжеловесного класса;

более 7 тонн - монтаж таких возможен только на полуприцепы или тяжелые грузовики.

Преимущества и недостатки манипуляторов

Маневренность, универсальность, экономичность - это лишь малая часть огромного количества плюсов. За это манипуляторы ценят в разных сферах жизни. Также стоит выделить:

технические возможности - оборудование представлено в разных категориях;

работа в сложных условиях - оснащение справляется с задачами в городе и на строительных площадках;

наличие дополнительных функций - интеграция в систему дополнительного оснащения дарит расширение диапазона возможностей крана.

Минусы:

невысокая грузоподъемность.

Впрочем, этот недостаток не мешает справляться оборудованию с поставленными задачами.

Получить такого «трудягу» в ряды своих помощников можно, заказав аренду на kran-manipulyator.ru. Для клиента будет подобрана соответствующая модель манипулятора и авто, а также предложено дополнительное оснащение на выбор. Используя технические возможности, удастся справиться с любыми поставленными задачами. Доставка, перевозка, погрузка, разгрузка - для этой техники нет ничего невозможного. А опыт и профессионализм специалистов, поможет получить максимум от функционала крана.