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Кран-манипулятор - помощник на все руки
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Кто погрузит и перевезет любые материалы, конструкции, формы различных габаритов? Конечно, кран-манипулятор. В современных условиях подавляющего числа сфер жизни человека этот автомобиль становится незаменимым.
Манипуляторы или подъемные устройства крепятся на грузовики и самоходную технику без особых проблем. Более того, оснащаться такие приборы могут люльками и другими вспомогательными элементами, упрощающими систему погрузочно-разгрузочных работ, транспортировки.
Сфера использования кранов-манипуляторов?
Она по истине огромна:
- погрузка и разгрузка;
- перевозка больших, тяжелых элементов;
- строительство и ремонт;
- доставка строительных материалов большими партиями;
- эвакуация авто;
- обустройство территорий;
- лесозаготовка.
Работа манипулятора будет точна и эффективна в любой поставленной задаче. Стоит только подобрать оптимальную модель, которая отвечает техническим характеристикам. Благо выбор техники огромен.
Процесс работы кранов-манипуляторов
Суть работы крана манипулятора проста:
- стрела - это рука, которая позволяет захватывать и перемещать грузы;
- борт - используется, как плато для перевозки материалов.
Стрела с легкостью захватывает то, что ей нужно и перемещает в кузов или из него. Она способна поднять груз на значительную высоту.
Как классифицируют манипуляторы?
Основная классификация манипуляторов происходит по возможностям грузоподъемности:
- не более 3 тонн - легкие и самые простые;
- до 5 тонн - речь идет о технике среднего и тяжеловесного класса;
- более 7 тонн - монтаж таких возможен только на полуприцепы или тяжелые грузовики.
Преимущества и недостатки манипуляторов
Маневренность, универсальность, экономичность - это лишь малая часть огромного количества плюсов. За это манипуляторы ценят в разных сферах жизни. Также стоит выделить:
- технические возможности - оборудование представлено в разных категориях;
- работа в сложных условиях - оснащение справляется с задачами в городе и на строительных площадках;
- наличие дополнительных функций - интеграция в систему дополнительного оснащения дарит расширение диапазона возможностей крана.
Минусы:
- невысокая грузоподъемность.
Впрочем, этот недостаток не мешает справляться оборудованию с поставленными задачами.
Получить такого «трудягу» в ряды своих помощников можно, заказав аренду на kran-manipulyator.ru. Для клиента будет подобрана соответствующая модель манипулятора и авто, а также предложено дополнительное оснащение на выбор. Используя технические возможности, удастся справиться с любыми поставленными задачами. Доставка, перевозка, погрузка, разгрузка - для этой техники нет ничего невозможного. А опыт и профессионализм специалистов, поможет получить максимум от функционала крана.
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