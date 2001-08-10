Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Брендирование упаковки — золотой ключик к успешному развитию организации

Основная цель упаковочной тары — защита товара от повреждений, сохранение его свежести. Но ее можно сделать инструментом маркетинга, ведь хорошо продуманный дизайн — успешное оружие на рынке, позволяющее дополнительно стимулировать сбыт продукции. С этой целью используется брендирование продуктовой упаковки, которое помогает привлечь клиентов, партнеров и уберечь себя от конкурентов.

Роль брендинга для развития компаний

За минуту человек в супермаркете проходит мимо 300 товаров. В 53% он покупает спонтанно, под влиянием импульса. В этот момент дизайн играет важную роль. Брендингом называются мероприятия, повышающие узнаваемость товара. Благодаря им упаковочная тара становится не емкостью для хранения, перемещения продукта, а носителем рекламы, средством коммуникации с потенциальным клиентом. На рынке товаров идет жесткая конкуренция, победу одерживают самые сильные, гибкие бренды. Их доля около 20%. За продукцию компаний, которые стабильно развиваются, предлагают качественные продукты, люди готовы платить в несколько раз больше, чем за неизвестные и нераскрученные товары. Брендинг играет важную роль:

позволяет мгновенно ориентироваться на изменяющие условия;

помогает компаниям сохранять свои ценности, позиции, которые у них появились за годы пребывания на рынке и одновременно быть гибкими;

увеличивает количество потребителей;

позволяет получать хорошую прибыль;

у клиентов вызывает положительные, яркие эмоции.

Узнаваемость бренда играет огромную роль. Некоторые торговые марки годами не меняют свою фирменную упаковку, или меняют, но оставляют черты, по которым их распознают люди. Это приносит большой доход. Брендированная продукция активно действует на подсознание человека. Она узнаваема, влияет на имидж компании. К плюсам брендирования относят:

Уникальность.

Людям, приобретающим товары, не интересны безликие флаконы и коробки, они больше обращают внимание на яркие тексты, индивидуальный дизайн продуктовой упаковки.

Реклама.

Брендирование товара является активной, сравнительно бюджетной рекламой. Разработка традиционной рекламы — дорогой процесс, а бренд на упаковочной таре будет служить рекламой до утилизации. Там указываются логотип и вся контактная информация, по которой потенциальные партнеры, спонсоры могут легко связаться для предложения сотрудничества.

Уверенность.

Брендирование защищает продукцию от копирования прямыми конкурентами. Легко запоминающийся логотип, мелькающий на экранах, баннерах, воздействует на эмоции человека, он рефлекторно обращает внимание на такой товар.

Критерии эффективности брендирования

Брендинг упаковки — нанесение рекламы (логотипа организации, контактных телефонов, другой информации интересной, важной для потребителя и потенциальных партнеров компании). Проводится с учетом особенности фирмы, пожеланий ее владельцев. Упаковочные материалы с логотипом бренда, краткой информацией о нем можно назвать маркетинговым инструментом, способным увеличить доход. Упаковку брендируют по-разному:

эмблема (графические элементы, изображающие деятельность компании);

текст (первые буквы названия сочетаются в узнаваемой комбинации, которая прочно закрепляется в подсознании людей);

комбинированный способ (сочетание двух первых способов).

Эффективным брендинг считается, если:

упаковка вызывает положительные эмоции;

надписи, логотип выделяются и читаются с дальнего расстояния;

информация правдива и показывает, что компании не чужды проблемы общества (отражает ответственность бренда перед экологией, акцентирует внимание на этичном производстве).

Это позволяет найти контакт с потенциальными покупателями. Применяют технологии, влияющие на тактильные ощущения людей. Упаковка с уникальным логотипом на заказ в брендинговоом агентстве позволит сформировать уникальный, привлекательный образ бренда. Создаются флаконы, коробки, которые приятно брать в руки. Такое необычное ощущение поможет покупателям легче запомнить бренд. Брендирование — инструмент продвижения товара на рынке. Если упаковка выделяет его среди прочих, доносит информацию об эксклюзивности — это эффективное оружие рекламы. Оно способствует продвижению компании, увеличивает ее финансовые показатели.