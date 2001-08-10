Как эффективно очистить организм

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Очищающие процедуры, всевозможные детоксикации и голодание лучше всего проводить весной, потому что они являются, так называемой балансировкой организма, необходимой для поддержания здоровья и восстановления ослабленной зимой энергии.

Чтобы лучше понять значение таких методов лечения, стоит узнать о законе 90 дней, который важен в китайской медицине.

Он гласит, что все, что человек делает или ест сегодня, будет работать через 90 дней, поэтому только тогда можно узнать результаты действий.

Если зимой дать организму переохладиться, это поспособствует возникновению или обострению недугов, связанных с ревматизмом, весной, то есть через 90 дней. В свою очередь, перегрев тела летом приведет к тому, что осенью, через три месяца, возникнут проблемы, связанные с избыточным жаром, такие как потливость или скудные менструации.

Конечно, последующие эффекты первичного дисбаланса организма ослабевают, но все же присутствуют. Очищающие процедуры или терапии используются, чтобы разорвать и погасить эти неудачные циклы. Это можно сравнить с перезагрузкой компьютера.

Как должно выглядеть правильное очищение организма?

Лучше всего потратить на очищающую процедуру не менее 12 дней. Цикл трансформации и обмена крови длится 120 дней, поэтому в течение 12 дней свойства 10% крови изменятся, чего достаточно, чтобы получить достаточное количество энергии, чтобы восстановить тело и почувствовать улучшение его функционирования. И конечно же необходимо запастись эко продуктами https://megapit.kz/, да бы непустить весь процес на смарку.

Однако необходимо помнить, что благодаря такой процедуре можно остановить развитие и распространение болезни, но не устранить ее причину. Одним из безопасных методов очищения организма весной является очищение организма злаками и овощами.

Для этой цели лучше всего использовать пшеницу, которая обладает замечательной способностью очищать печень. Однако из-за различных условий окружающей среды она не всегда бывает самого высокого качества. Поэтому, прежде чем начинать лечение на основе пшеницы, необходимо убедиться, что зерно не загрязнено, например, митотоксинами.

Также можно использовать полбу, гречку или пшено или вареные овощи. Такое 12-дневное лечение стоит проводить хотя бы раз в год, желательно весной. Однако оно не рекомендуется больным и ослабленным.

Пошаговая обработка пшеницы.

Чтобы очищение прошло успешно, 12 дней необходимо употреблять только цельное пшеничное зерно, сваренное без соли, и тщательно его пережевывать. Порция пшеницы не ограничена – можно есть столько, сколько хочется. В это же время необходимо пить отвар из петрушки или березовый сок.

Если есть возможность, лучше всего взять отпуск и поехать из загрязненного города в сельскую местность, когда будет проводиться очищение организма. Тем более, что процесс детоксикации и удаления накопленных вредных продуктов обмена веществ может быть связан с неприятными побочными эффектами, например, головными болями. Хотя они временные и указывают на очищение организма, они могут препятствовать нормальному функционированию.

Не нужно беспокоиться о том, что, употребляя в пищу только пшеницу в течение 12 дней, организм лишается ценных питательных веществ, потому что зерно содержит большое количество белка, а также эстрогены, рибофлавин (витамин B2), тиамин (витамин B1) и каротин. Пшеница богата минералами натрия, кальция, калия, магния, фосфора и железа, а также содержит витамины D, E, K, PP.

Как приготовить пшеничное молоко?

Также можно пить пшеничное молоко, обладающее сильными очищающими свойствами. Чтобы его приготовить, необходимо положить 1 часть пшеницы в 14 частей кипятка и варить 4 часа. Затем процедить переваренную пшеницу и протолкнуть ее через плотную ткань.

Полученное таким образом молоко теперь пригодно для питья. Пшеничное молоко содержит много энергии Ци, поэтому пить его также рекомендуется после голодания. Помимо этого оно будет полезно пожилым и уставшим людям.

Одуванчик полезен для очищения организма.

Чтобы усилить очищающий эффект злаков и овощей, стоит обратиться к травам и лекарственным растениям, обладающим детоксицирующими свойствами.

Например, одуванчик очищает кровь, укрепляет печень и стимулирует работу почек, благодаря чему токсины выводятся из организма быстрее и эффективнее. Он также поддерживает процесс пищеварения, так как стимулирует секрецию желчи, что, в свою очередь, предотвращает образование желчных камней. Корень одуванчика особенно улучшает пищеварительную и выделительную функции.

Листья болдо выводят токсины из организма.

Чтобы сохранить печень в хорошем состоянии, необходимо позаботиться о поддержании правильной массы тела. Несколько килограммов лишнего веса уже представляют опасность для здоровья и могут вызвать медленное развитие многих заболеваний. Поэтому стоит провести детоксикацию печени, благодаря которой метаболизм питательных веществ ускорится, а значит, удастся избавиться от лишних килограммов.

Для этого лучше всего достать листья болдо, невысокого дерева из Южной Америки, которое естественным образом способствует лечению ожирения печени, печеночной недостаточности и цирроза, а также её воспалений. Кроме того, они содержат большое количество флавоноидов и алкалоида под названием болдин, благодаря которому ускоряют процессы детоксикации этого важного органа.