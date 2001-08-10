Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Микшерный пульт. Особенности работы и его назначение при проведении концертных мероприятий

Микшерный пульт является основой обработки звука. Все входящие сигналы при помощи микшера приобретают более качественное звучание. Принцип работы этого электронного устройства заключается в принятии звука от разных источников, таких как микрофоны или музыкальные инструменты. Далее звук балансируется, обрабатывается, и смешивается, выдавая на выходе конечный суммированный результат. При балансировке звука, он распределяется по диапазону частот. Кроме того, каждый канал микшера может обрабатывать звук при помощи эффектов.

Устройство микшерного пульта

Устройство микшеров зависит от их модели. Тем не менее, существует ряд характеристик, которые являются обязательными для каждого устройства.

Секции входов и выходов. Именно от их количества зависит сколько вы сможете подключить к устройству звуковых сигналов;

Входящий канал имеет усилитель, благодаря которому можно задать оптимальный уровень чувствительности;

Эквалайзер, при помощи которого корректируется частота входящих сигналов;

Блок, который отвечает за распределение поступающих звуков (маршрутизатор);

Определение места поступающего звука, среди стереозвуков за счет регулятора панорамирования;

Фейдера громкости, служащие для определения чувствительности каждого звукового сигнала, в общем балансе всех каналов.

Какой микшерный пульт выбрать? Все зависит от сферы его применения. Существует несколько разновидностей микшеров, которые отвечают разным требованиям.

Портативные микшеры отличаются компактностью и представляют бюджетный класс. Их удобно переносить, так как они небольшие и мало весят. Однако количество каналов у них небольшое. Они могут быть использованы на разных мероприятиях, где не требуется подключения музыкальных инструментов. Портативные микшеры прекрасно подходят и для домашней студии. Переносные микшеры бывают полупрофессиональными и профессиональными. Их можно задействовать не только на концертах, но и для студийной записи. Как правило, они обладают большим количеством каналов, чем портативные. Стационарные микшеры – это профессиональные устройства, имеющие большое количество каналов. С их помощью можно осуществлять профессиональную студийную запись, а также проводить крупные концертные мероприятия. Цифровой микшерный пульт отличается возможностью подключаться к компьютеру. Благодаря специальному цифровому входу, он качественно и без потерь передает звучание. Если вам приходится работать с огромным количеством проектов, то функция запоминания настроек будет очень полезной. Позволить себе такие устройства могут только высокобюджетные студи, а также концертные мероприятия со сложными инсталляциями. Аналоговый микшерный пульт выглядит проще цифрового. Они управляются вручную и с их помощью можно выполнять практически все звуковые задачи. Так как звук в них смешивается на уровне электрических сигналов, они могут быть не только активными, но и пассивными, то есть питание може

При выборе микшерного пульта, важно учитывать количество каналов, а именно сколько микрофонов и музыкальных инструментов необходимо подключить? Практичнее иметь 1 – 2 дополнительных запасных каналов. Для студии звукозаписи может вполне хватить 4 каналов, а для концертных выступлений 6 - 10 и более. Если выбрать пассивный микшер, то к нему необходим дополнительный усилитель, так как они не обладают встроенными. Для звукозаписи в домашних условиях будет полезен строенный USB-интерфейс для интеграции с программным обеспечением.

Источник: https://дай-звук.рф/