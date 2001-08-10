Тихоокеанское
информационное агентство
12 Августа 2022
Сейчас 00:37
60,62|62,52|66,91
Сахалинец пойдёт под суд за убийство в ДТП ребёнка
09:28, | Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

Сахалинец пойдёт под суд за убийство в ДТП ребёнка

Сахалинец пойдёт под суд за убийство в ДТП ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Сахалинской области обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок и пострадала его бабушка, сообщили ТИА «Острова» в региональном следственном управлении.

Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, 24-летний обвиняемый 13 июня 2022 года двигаясь в вечернее время на автомобиле в с. Новотроицкое в районе нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на потерпевших, в результате которого причинил смерть ребенку и тяжкие телесные повреждения её бабушке.

Как установлено следствием, причиной дорожно-транспортного происшествия послужило несоблюдение скоростного режима. Обвиняемый двигался со скоростью более 90 км в час, при наличии ограничения на данном участке дороге в 60 км в час.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости о деятельности правоохранительных органов Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы уже ощутили рост цен в 2022 году?