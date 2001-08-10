Сахалинец пойдёт под суд за убийство в ДТП ребёнка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Сахалинской области обвиняется в совершении дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб ребенок и пострадала его бабушка, сообщили ТИА «Острова» в региональном следственном управлении.

Расследование уголовного дела завершено. По версии следствия, 24-летний обвиняемый 13 июня 2022 года двигаясь в вечернее время на автомобиле в с. Новотроицкое в районе нерегулируемого пешеходного перехода совершил наезд на потерпевших, в результате которого причинил смерть ребенку и тяжкие телесные повреждения её бабушке.

Как установлено следствием, причиной дорожно-транспортного происшествия послужило несоблюдение скоростного режима. Обвиняемый двигался со скоростью более 90 км в час, при наличии ограничения на данном участке дороге в 60 км в час.

По уголовному делу прокурором утверждено обвинительное заключение, и оно направлено в суд для рассмотрения по существу.