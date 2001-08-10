Тихоокеанское
На Сахалине полиция ищет молодого человека, подозреваемого в избиении мужчины
11:06, | Новости спорта Сахалина и Курил

Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе

Сахалинские спортсмены взяли три бронзы на всероссийских соревнованиях в Миассе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские спортсмены Игорь и София Надыршины завоевали три бронзовые медали на всероссийских соревнованиях по сноуборду. Турнир прошел 2 декабря на горнолыжном курорте "Солнечная долина" в Миассе Челябинской области.

Игорь Надыршин показал высокий результат сразу в двух дисциплинах. Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, спортсмен занял третье место в параллельном слаломе и повторил этот успех в параллельном слаломе-гиганте.

София Надыршина, также поднялась на пьедестал почета, завоевав бронзовую медаль в соревнованиях по параллельному слалому-гиганту. Таким образом, сахалинские сноубордисты увезли с всероссийского турнира три бронзовые награды.

