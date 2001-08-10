Жители Сахалина приняли участие в областной семейной спартакиаде

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На базе Учебно-тренировочного центра «Восток» состоялась семейная комплексная спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья», посвящённая 75-летию образования Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

Побороться за звание сильнейших приехали семьи из Невельска, Анивы, Ноглик, Корсакова, Холмска, Долинска и областного центра.

- Это, на мой взгляд, одно из самых интересных и правильных спортивных мероприятий, которые проводятся у нас в регионе, потому что в соревнования вовлечены как родители, так и дети. Победа не самое главное, за что стоит бороться в этих состязаниях, гораздо важнее - активно провести время на свежем воздухе всей семьей, занимаясь спортом. Вы большие молодцы, удачи! – выступил с приветственным словом исполняющий обязанности министра спорта Сахалинской области Станислав Тюрин.

В состязаниях принимали участие спортсмены в возрасте от 6 до 69 лет. В состав каждой команды вошли четыре человека - мама, папа, ребенок, бабушка или дедушка.

- Очень важно, чтобы подобные мероприятия проходили в островном регионе как можно чаще. Они сближают не только родителей и детей, но и сохраняют истинные семейные ценности. Прекрасно, когда родственники находят время и желание заниматься спортом в кругу семьи и приобщают деток к здоровому образу жизни, - отметила главный судья соревнований Людмила Лосинская.

Команды мерились силами в метании теннисного мяча на шесть и восемь метров, перетягивании каната, эстафетах с мячом, обручем и беге в мешках. Взрослые соревновались в дартсе, дети - в беге на 30 метров. Отцы вместе с сыновьями и дочками играли в «вышибалы».

По итогам соревнований, бронзу завоевала семья Мустафаевых из Корсаковского городского округа. На второй ступени пьедестала расположилась семья Барган из Ноглик. Чемпионами стала семья Ротару из Невельска.