Женская мини-футбольная команда "Сахалиночка" стала второй на чемпионате Дальнего Востока
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Спасске-Дальнем завершился чемпионат Дальнего Востока по мини-футболу среди женщин (зональный турнир первой лиги первенства России), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.
Пять команд оспаривали не только награды, но и две путевки на финал первой лиги. В борьбу за них включились «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск), «Арсенал» (Хабаровск), «Камчадалочка» (Петропавловск-Камчатский), «Факел» (Спасск-Дальний), «ПГУ» (Биробиджан).
Островитянки начали турнир с матча против «Камчадалочки», в котором они не реализовали много потенциально опасных моментов (1:1).
Голевое проклятие было снято в игре против «Факела», когда футболистки «Сахалиночки» забили десять безответных мячей.
В третьем матче «Сахалиночка» нокаутировала «ПГУ», одержав самую крупную победу в своей истории (12:0).
Однако в заключительном матче против «Арсенала» удача улыбнулась более опытной команде из Хабаровска. Хабаровчанки добились победы со счетом 3:2 и заняли первое место.
«Сахалиночка» осталась второй, став самой результативной командой чемпионата (25 забитых мячей).
Итоги турнира:
1. «Арсенал» - 12 очков.
2. «Сахалиночка» - 7 очков.
3. «Камчадалочка» - 7 очков.
4. «ПГУ» - 3 очка.
5. «Факел» - 0 очков.
Лучшим вратарем турнира была признана Виктория Федетова (ПГУ), лучшим защитником – Кристина Гарифуллина («Сахалиночка»), лучшим нападающим – Наталья Мордвинцева («Камчадалочка»). Полина Скоробогатова («Арсенал»), забившая 8 мячей, стала лучшим бомбардиром. Элизавете Криворучко («Арсенал») был вручен «Приз зрительских симпатий».
Состав «Сахалиночки»: Анна Тепаева, Ксения Воржиинова, Анастасия Москалева, Галина Житнухина, Виктория Чхань, Вероника Воротникова, Кристина Гарифуллина, Марьяна Хачатрян, Анастасия Ким, Виктория Морозова, Алина Карпова. Тренер Дмитрий Шарычев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
10:17 Сегодня На Сахалине водитель иномарки попал под самосвал
09:02 Сегодня Женская мини-футбольная команда "Сахалиночка" стала второй на чемпионате Дальнего Востока
11:04 Сегодня Россельхознадзор проверил качество воды в Сахалинской области
10:58 Сегодня В Сахалинской области продолжают собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса
09:50 25 Февраля В Южно-Сахалинске завершается модернизация общественного транспорта
- 17:22 Вчера Житель Корсакова разыскивается за покушение на убийство нескольких человек
14:57 24 Февраля В Южно-Сахалинске при детских садах открываются семейные дошкольные группы
15:07 25 Февраля Благодаря бдительным сахалинцам автоинспекторы выявили нарушителей
16:28 4 Февраля Работодатель на Курилах не хотел платить зарплату сотруднице даже после решения суда
16:25 10 Февраля Министр экологии Сахалинской области понижен в должности
- 17:36 11 Февраля В Сахалинской области выявили зараженных омикроном
12:19 10 Февраля Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают приобрести охлажденную навагу
Выбор редакции
- 11:30 Сегодня Сахалинец Всеволод Щеглов стал спортсменом месяца в январе
- 09:45 Вчера Сахалинская школьница-блогер порассуждала, нужно ли учителям вести ТикТок
- 11:38 24 Февраля 350 килограммов красной икры без документов изъяли пограничники на Камчатке
- 09:39 22 Февраля Сахалинцев приглашают на концерт Александра Деревягина
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Вы хотите уехать с Сахалина?