Женская мини-футбольная команда

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Спасске-Дальнем завершился чемпионат Дальнего Востока по мини-футболу среди женщин (зональный турнир первой лиги первенства России), рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве спорта.

Пять команд оспаривали не только награды, но и две путевки на финал первой лиги. В борьбу за них включились «Сахалиночка» (Южно-Сахалинск), «Арсенал» (Хабаровск), «Камчадалочка» (Петропавловск-Камчатский), «Факел» (Спасск-Дальний), «ПГУ» (Биробиджан).

Островитянки начали турнир с матча против «Камчадалочки», в котором они не реализовали много потенциально опасных моментов (1:1).

Голевое проклятие было снято в игре против «Факела», когда футболистки «Сахалиночки» забили десять безответных мячей.

В третьем матче «Сахалиночка» нокаутировала «ПГУ», одержав самую крупную победу в своей истории (12:0).

Однако в заключительном матче против «Арсенала» удача улыбнулась более опытной команде из Хабаровска. Хабаровчанки добились победы со счетом 3:2 и заняли первое место.

«Сахалиночка» осталась второй, став самой результативной командой чемпионата (25 забитых мячей).

Итоги турнира:

1. «Арсенал» - 12 очков.

2. «Сахалиночка» - 7 очков.

3. «Камчадалочка» - 7 очков.

4. «ПГУ» - 3 очка.

5. «Факел» - 0 очков.

Лучшим вратарем турнира была признана Виктория Федетова (ПГУ), лучшим защитником – Кристина Гарифуллина («Сахалиночка»), лучшим нападающим – Наталья Мордвинцева («Камчадалочка»). Полина Скоробогатова («Арсенал»), забившая 8 мячей, стала лучшим бомбардиром. Элизавете Криворучко («Арсенал») был вручен «Приз зрительских симпатий».

Состав «Сахалиночки»: Анна Тепаева, Ксения Воржиинова, Анастасия Москалева, Галина Житнухина, Виктория Чхань, Вероника Воротникова, Кристина Гарифуллина, Марьяна Хачатрян, Анастасия Ким, Виктория Морозова, Алина Карпова. Тренер Дмитрий Шарычев.