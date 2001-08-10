Полиция Анивы раскрыла кражу телефона и банковской карты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по Анивскому городскому округу обратился 38-летний местный житель, который заявил о пропаже своего сотового телефона и банковской карты. Общий ущерб составил 29 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение и вскоре установили личность подозреваемого. Им оказался 46-летний житель того же дома, что и потерпевший.

Как выяснилось, 15 февраля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обнаружил мобильный телефон и банковскую карту при выходе из своего подъезда на улице Пудова. Найдя устройство, он осмотрел его и обнаружил в чехле банковскую карту. Телефон он сразу же отключил и положил в карман, планируя его в дальнейшем использовать. А вот банковской картой решил воспользоваться сразу, потратив около 17 тысяч рублей в магазинах города с помощью бесконтактной функции оплаты. В дальнейшем, находясь в алкогольном опьянении, он утерял телефон, не успев воспользоваться им.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.