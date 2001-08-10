Жительница Охи тайком оформила кредит на коллегу и перевела себе деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по городскому округу «Охинский» завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы, обвиняемой в краже, совершенной в крупном размере, с банковского счета, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что ранее в полицию обратилась 51-летняя жительница Охи, на имя которой неизвестным лицом был оформлен кредит. В августе 2024 года она увидела, что за ней числиться задолженность по кредитной карте, хотя никаких операций по ней женщина не проводила.

При последовавшем разбирательстве сотрудники полиции установили, что к краже причастна 31-летняя коллега заявительницы. Женщины работали вместе в детском саду. В один из дней потерпевшая попросила фигурантку помочь установить приложения на телефон и сообщила ей все пароли, в том числе от мобильного приложения банка. Обвиняемая решила воспользоваться ситуацией и оформила на имя потерпевшей кредитную карту, а деньги перевела на свой банковский счет. Денежные средства злоумышленница потратила по своему усмотрению.

Сумма ущерба составила более 256 тысяч рублей.

Таким образом, своими умышленными действиями обвиняемая совершила преступление, предусмотренное п. «в,г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Уголовное дело будет рассмотрено в суде.