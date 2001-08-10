У берегов Сахалин завершена операция по спасению экипажа судна, потерявшего ход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 2 декабря на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что в районе с. Калинино Холмского района рыболовецкая шхуна японского производства потеряла ход, на борту находятся три члена экипажа, рассказали ТИА "Острова" в сахалинском МЧС.

Из порта Невельск на помощь вышел малый рыболовный сейнер. Ночью 3 декабря к аварийному судну подошло судно обеспечения "Иван Сидоренко". После подхода судна вышедшего из порта Невельск начата буксировка к порту Холмск.

По предварительной информации экипаж в медицинской помощи не нуждался.