Тихоокеанское
информационное агентство
25 Августа 2023
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Против двух корсаковских водителей возбуждены уголовные дела за злостное нарушение ПДД

Против двух корсаковских водителей возбуждены уголовные дела за злостное нарушение ПДД

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Дознанием ОМВД России по Корсаковскому городскому округу возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 264.3 УК РФ - управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за деяние, предусмотренное ч. 4 ст.12.7 КоАП РФ, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

В первом случае в декабре 2022 года фигурант 1963 года рождения был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость), за что ему было назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 120 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на 2 года. В марте текущего года 2023 года фигурант был признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ со штрафом в 50 тысяч рублей. А уже в августе вопреки действующим наказаниям, снова сел за руль и совершил ДТП, после чего с места происшествия скрылся, но позже был установлен сотрудниками ГИБДД.

Во втором случае, ночью 12 августа 2023 года сотрудники Госавтоинспекции на улице Южно-Сахалинской г. Корсакова остановили легковой автомобиль под управлением 29-летнего местного жителя. Дорожные инспекторы проверили нарушителя по учетным базам и выяснили, что 17 февраля фигурант уже был признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 12.2 КоАП (управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков) и лишен на шесть месяцев права управления. Кроме того, 2 марта т.г. фигурант судом признан виновным в совершении административного правонарушения по части 2 ст. 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами), за что был подвергнут административному аресту, а 7 июля он вновь признан виновным по ч. 4 ст. 12.7 КоАП

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