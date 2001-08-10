Мошенник не смог

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

8 августа 2023 года в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от 68-летней местной жительницы, о том, что ещё 3 августа путем обмана у нее хотели похитить 65 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Звонок с неизвестного номера поступил около пяти часов вечера, когда пенсионерка находилась дома. Звонивший мужчина вдруг начал называть ее мамой и сообщил, что он сменил номер телефона и с ним случилась беда.

Тогда заявительница ответила, что не узнает звонившего по голосу. Далее неизвестный сообщил, что приболел и у него проблемы с голосом, после чего спросил: "Мам, а сколько денег у нас осталось?" После чего гражданка назвала сумму 65 000 рублей. В дальнейшем звонивший попросил заявительницу перевести денежные средства на свой абонентский номер.

Тогда бдительная пенсионерка заподозрила, что с ней разговаривает мошенник и попросила его назвать дату своего рождения. Конечно, звонивший аферист на вопрос заявительницы ответить не смог и спросил: "Так ты мне денег не переведешь?" На что гражданка ему ответила отказом.

Далее неизвестный прервал разговор и абонентский номер стал недоступен.