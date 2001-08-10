Сахалинец решил вскрыть автомобиль, но он оказался незапертым

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего ранее неоднократно судимого жителя областного центра, обвиняемого в краже с причинением значительного ущерба, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 7 апреля 2020 года в ночное время обвиняемый, проезжая на автомобиле по территории двора многоквартирного дома, в районе улицы Комсомольской областного центра, обратил внимание на припаркованное транспортное средство и решил вскрыть авто, чтобы похитить из него что-либо ценное.

Осуществляя задуманное, он дернул ручку на двери автомобиля, в результате чего дверь открылась. Сев на водительское сидение, злоумышленник стал осматривать салон автомобиля. В бардачке авто обвиняемый нашёл муляж ручной гранаты, после чего, открыв крышку багажника, забрал оттуда инструменты и электроприборы, а также другое имущество.

Так, обвиняемый похитил имущество, принадлежащее потерпевшему, на общую сумму в размере 55 000 рублей, чем причинил значительный материальный ущерб. С места совершения преступления фигурант скрылся, а похищенным распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.