Тихоокеанское
информационное агентство
25 Октября 2022
Сейчас 18:03
61,16|60,16|66,91
Директор сахалинской фирмы не хотел платить зарплату и попал под уголовное дело
12:02, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Житель Макарова предстанет перед судом за нетрезвую езду

Житель Макарова предстанет перед судом за нетрезвую езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания  ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного  жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 13 августа 2022 года фигурант, не имеющий водительского удостоверения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль легкового автомобиля с целью совершения поездки в село Горное Макаровского района.

По пути следования мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу для проверки документов. При разговоре инспекторами были выявлены признаки опьянения и водитель был отстранен от управления автомобилем.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у гражданина было установлено  наличие абсолютного этилового спирта в концентрации — 0,728 мг/л выдыхаемого воздуха. Также было установлено, что в январе 2022 года ране фигурант уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?