Житель Макарова предстанет перед судом за нетрезвую езду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Группой дознания ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 39-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 13 августа 2022 года фигурант, не имеющий водительского удостоверения, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль легкового автомобиля с целью совершения поездки в село Горное Макаровского района.

По пути следования мужчина был остановлен сотрудниками ДПС ОГИБДД ОМВД России по Макаровскому городскому округу для проверки документов. При разговоре инспекторами были выявлены признаки опьянения и водитель был отстранен от управления автомобилем.

Водителю было предложено пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, по результатам которого у гражданина было установлено наличие абсолютного этилового спирта в концентрации — 0,728 мг/л выдыхаемого воздуха. Также было установлено, что в январе 2022 года ране фигурант уже привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.