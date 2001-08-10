На Сахалине оштрафуют водителей, не пропустивших спецавтомобили с сигналами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, на территории областного центра сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области совместно с представителями ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска» организовали и провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Маячок», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

Спецавтомобили колонной проследовали по центральным улицам города Южно-Сахалинска, напоминая водителям, что согласно правилам дорожного движения, заметив автомобиль спецслужб с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водитель обязан предоставить ему преимущество: пропустить на перекрестке, снизить скорость, прижаться к обочине, уступая дорогу.

Однако, некоторые автолюбители пренебрегают данным правилом и продолжают движение, несмотря на то, что таким образом создают помеху для проезда автомобиля спецслужб.

В результате проведённого рейдового мероприятия, в отношении двоих водителей составлены и направлены в суд административные материалы по статье 12.17 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере до 5000 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.

Управление ГИБДД по Сахалинской области напоминает водителям и пешеходам о важности предоставления преимущества в движении спецтранспорту, ведь от соблюдения ПДД зависит не только собственное здоровье, но и жизнь других людей.