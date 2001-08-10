На Сахалине оштрафуют водителей, не пропустивших спецавтомобили с сигналами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, на территории областного центра сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области совместно с представителями ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи города Южно-Сахалинска» организовали и провели оперативно-профилактическое мероприятие под условным названием «Маячок», рассказали ТИА "Острова" в УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.
Спецавтомобили колонной проследовали по центральным улицам города Южно-Сахалинска, напоминая водителям, что согласно правилам дорожного движения, заметив автомобиль спецслужб с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом, водитель обязан предоставить ему преимущество: пропустить на перекрестке, снизить скорость, прижаться к обочине, уступая дорогу.
Однако, некоторые автолюбители пренебрегают данным правилом и продолжают движение, несмотря на то, что таким образом создают помеху для проезда автомобиля спецслужб.
В результате проведённого рейдового мероприятия, в отношении двоих водителей составлены и направлены в суд административные материалы по статье 12.17 КоАП РФ. Нарушителям грозит штраф в размере до 5000 тысяч рублей, либо лишение права управления транспортными средствами на срок до одного года.
Управление ГИБДД по Сахалинской области напоминает водителям и пешеходам о важности предоставления преимущества в движении спецтранспорту, ведь от соблюдения ПДД зависит не только собственное здоровье, но и жизнь других людей.
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