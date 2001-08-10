На Сахалине

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Водитель грузового автомобиля "Кia Bongo", двигаясь по автодороге Южно-Сахалинск - Оха в северном направлении, в районе 22 км, совершил наезд на впереди стоящий автомобиль «Леxus», который остановился для поворота налево. После автомобиль "Лeксус" отбросило на встречную полосу, где он совершил столкновение с самосвалом "Mitsubishi Canter", который совершил съезд в правый по ходу движения кювет, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе УГИБДД УМВД РФ по Сахалинской области.

В результате ДТП, двое пассажиров автомобиля "Кia Bongo" доставлены в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.