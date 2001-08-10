В Южно-Сахалинске вор продал украденный смартфон в 10 раз дешевле его цены

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску обратился с заявлением 28-летний местный житель. Как сообщили ТИА «Острова» в УМВД РФ по региону, одной ночью из его квартиры пропал сотовый телефон стоимостью почти 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения разыскных мероприятий установили личность подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек с криминальным прошлым. Как выяснилось, указанный гражданин пришел в поздний час к своему знакомому с личной просьбой. На его стук входную дверь ему никто не открыл, тогда дернув за ручку он обнаружил, что квартира не заперта. Пройдя в жилое помещение, и убедившись, что все спят, он прошел на кухню, где увидел сотовый телефон, который решил похитить. Вместе с чужим гаджетом он покинул жилище. В дальнейшем украденное мобильное устройство он сдал в ломбард, выручив за него 1800 рублей.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст.158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.