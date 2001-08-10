Житель Сахалина обворовал работодателя, задержавшего ему зарплату

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Анивскому городскому округу поступило заявление от 43-летнего гражданина о том, что в период времени с 21 декабря по 30 декабря неизвестный похитил с территории склада в селе Троицкое морскую продукцию на сумму более 160 тысяч рублей. Среди похищенного оказались четыре баночки морской капусты с кальмаром, кета (балык) в количестве 25 штук, три экземпляра палтуса копченного, 75 баночек гребешка и нерка вяленая.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции в кратчайшие сроки установили причастность к хищению 26-летнего гражданина. Как выяснилось, указанному мужчине задержали заработную плату, в связи с чем он решил незаконно воспользоваться имуществом своего работодателя. Сбыть похищенное подозреваемый не усел.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ – Самоуправство. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе УМВД России по Сахалинской области.