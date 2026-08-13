15:09, 13 Августа 2026 | Новости политики Сахалина и Курил
Владимир Путин прибыл на Курильские острова
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 13 августа, президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на Курильские острова. Об этом сообщил официальный канал «Кремль. Новости» в MAX.
Первым пунктом программы стало посещение рыбоперерабатывающего комплекса «Ясный» на острове Итуруп.
Предприятие расположено в бухте Китовая и является посёлкообразующим для села Китовое. Комплекс способен принимать до 700 тонн сырья и выпускать до 500 тонн готовой продукции в сутки. Здесь производят замороженную рыбу, филе и лососевую икру.
На территории предприятия действует глубоководный причал длиной 80 метров, способный принимать суда водоизмещением до 7 тысяч тонн.
Визит на Курильские острова проходит в рамках рабочей поездки главы государства по регионам Дальнего Востока и Сибири. Накануне Владимир Путин принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в акватории Охотского моря.
Фото: стоп-кадр видео: «Кремль. Новости» / MAX
Источник: официальный канал «Кремль. Новости» в MAX
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