Каждый десятый житель Южно-Сахалинска ненавидел День знаний

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Большинство жителей Южно-Сахалинска в детстве ждали 1 сентября, но нашлись и те, кто этот день ненавидел. Таких оказалось 36%, 26% - скорее не любили, 10% - ненавидели сильно.

Очень ждали начала учебного года 18% опрошенных, ещё 46% скорее ждали. Женщины чаще мужчин рассказывали о позитивном отношении ко Дню знаний. Мужчины почти вдвое чаще признавались, что точно ненавидели 1 сентября.

Горожане старше 45 лет о положительном отношении говорили чаще более молодых. Среди опрошенных старше 45 лет ждали 1 сентября 74%. Среди респондентов до 35 лет - 54%. Те, кто зарабатывает больше 150 тысяч рублей, делились позитивным отношением чаще, чем те, у кого доход до 100 тысяч - 80% против 62%.

Исследование проведено SuperJob среди экономически активного населения Южно-Сахалинска. В опросе приняли участие представители экономически активного населения города.