Тихоокеанское
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17:18, | Новости общества Сахалина и Курил

С начала года на Сахалине проверили 141 тонну морских гребешков

С начала года на Сахалине проверили 141 тонну морских гребешков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинские специалисты с начала года проверили 71 партию морского гребешка общим весом 141,2 тонны. Вся продукция выловлена и переработана местными предприятиями.

Исследования проводил Сахалинский филиал ФГБУ «АПК НАЦРЫБА», подведомственного Россельхознадзору. Из 71 партии 59 — замороженный гребешок, 5 партий — живой, 7 партий — полуфабрикаты. Всего специалисты испытательной лаборатории выполнили 1,1 тысячи исследований проб.

Продукцию проверяли на токсичные элементы, микробиологические показатели и паразитарную чистоту. Исследования проводили в рамках производственного контроля и по обращениям заказчиков. Все 141,2 тонны соответствуют требованиям технических регламентов Таможенного союза и техническим условиям на продукцию.

Результаты лабораторных испытаний доведены до заказчиков.

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