В Поронайске более 240 педагогов приняли участие в августовском совещании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Поронайске прошло традиционное августовское педагогическое совещание работников образования муниципального округа. Встреча состоялась в концертном зале «Центральный» и собрала более 240 участников.

Совещание открылось исполнением Государственного гимна России муниципальным хором «Содружество». Также участникам показали видеообращение министра просвещения РФ Сергея Кравцова. С приветственным словом к педагогам обратилась председатель районного Собрания депутатов Виктория Кривошеева.

Развитие системы образования и создание современных условий для обучения остаются одними из приоритетных направлений работы в Сахалинской области. Губернатор Валерий Лимаренко неоднократно отмечал важность поддержки педагогов, совершенствования образовательной инфраструктуры и создания возможностей для всестороннего развития детей. Эти направления стали одними из ключевых тем августовского педагогического совещания.

Участники обсудили реализацию Года единства народов России, проект «Лица Дружбы», вопросы дошкольного образования, а также создание современной воспитывающей среды в образовательных учреждениях.

С докладами выступили советник директора по воспитанию школы села Леонидово Ольга Мартынова, референт департамента образования, культуры и спорта Татьяна Задирако и заместитель директора по воспитательной работе школы № 7 Юлия Мартынова.

Директор департамента образования, культуры и спорта Андрей Чуваев отдельно остановился на положениях Указа Президента РФ № 498, касающихся дополнительных гарантий государственной защиты чести и достоинства педагогических работников.

В ходе совещания также состоялось награждение коллективов образовательных учреждений и педагогов.

Благодарственными письмами администрации Поронайского муниципального округа за реализацию проекта «Лица Дружбы» отмечены коллективы школ № 2, № 8 и школы села Леонидово.

Благодарности департамента образования, культуры и спорта получили коллектив детского сада «Ивушка» села Леонидово, школа № 7, заместитель директора школы № 8 Анжела Киндюк, педагог дополнительного образования школы села Леонидово Елена Клепикова и методист школы пгт Вахрушев Надежда Губанова.

За работу в сфере психолого-педагогической помощи награждены педагог-психолог школы № 8 Светлана Цой, социальный педагог школы № 1 Елена Бондаренко и педагог-психолог детского сада № 8 «Огонёк» Александр Мельник.

Отдельное внимание уделили молодым специалистам, начинающим профессиональный путь в образовательных учреждениях округа. Педагога-организатора школы № 2 Екатерину Новикову, воспитателя детского сада № 2 «Кораблик» Марию Лайчук и воспитателя детского сада № 1 «Дружные ребята» Наталью Сайковскую поздравила председатель районного Собрания депутатов Виктория Кривошеева.

В завершение совещания Андрей Чуваев поблагодарил педагогическое сообщество Поронайского округа за работу и поздравил участников с наступающим Днём знаний.