Аналитика от МТС: Сахалин привлекает приморцев, москвичей и хабаровчан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ – Компания МТС с помощью собственной аналитической платформы «Геоэффект» проанализировала туристический поток в Сахалинскую область летом 2026 года и составила цифровой портрет туриста. Самую большую группу туристов сформировали жители Приморского края, Москвы и Хабаровска.

По данным аналитиков МТС, 88% гостей посетили этим летом Сахалин с туристическими целями. Еще 10% оказались на острове в рабочей поездке и 2% приезжали в гости к родным или друзьям. При этом, 93% туристического потока пришлось на российских туристов, и только 7% на иностранных.

Наибольшее количество гостей прибыли из Приморья (12%), Москвы (9%) и Хабаровского края (8%). Также остров активно принимал жителей Московской области, Санкт-Петербурга, Якутии, Амурской области Камчатки. Большинство иностранных туристов приехали из Китая и Гонконга.

Аналитики отмечают, что чаще всего Сахалинскую область посещали мужчины - их доля в общем турпотоке составила 57%. Наиболее многочисленную группу туристов составили люди 35-44 лет, а реже всего остров посещали пенсионеры старше 64 лет.

Основными точками притяжения стали Южно-Сахалинск, Анивский и Корсаковский районы. Также туристы активно ездили в Долинск, Невельск и на Курильские острова.

«Популярность Сахалина у туристов растет, а география гостей расширяется. Платформа «Геоэффект» позволяет увидеть полную картину турпотока и составить цифровой портрет туриста. При этом, мы регулярно расширяем и обновляем функционал платформы. К примеру, теперь на «Геоэффекте» работает ИИ-расшифровщик для саммаризации аналитики. В сервисе отражаются пиковые дни посещаемости, влияние погоды и дня недели. Также можно выбрать конкретную категорию, например, «спорт», «кино», «рестораны» или «шопинг» и исследовать статистику только по этой аудитории. Таким образом, цифровые технологии становятся еще более эффективным инструментом для роста туристического потенциала региона», – отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.