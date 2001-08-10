Молодёжь и будущее энергетики: экскурсия на Сахалинскую ГРЭС‑2

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работники Сахалинэнерго (входит в Группу РусГидро) провели экскурсию на Сахалинскую ГРЭС‑2 — одну из самых высокотехнологичных электростанций Дальнего Востока. Гостями площадки стали молодые участники Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», заинтересованные в развитии карьеры в энергетической отрасли.

Экскурсия началась с теплого приема — участников встретили приветственным караваем. Затем перед молодежью выступил директор Сахалинской ГРЭС‑2 Андрей Козлов. Он подчеркнул важность привлечения молодых специалистов в отрасль и отметил, что многие приехавшие работать на электростанцию остались здесь надолго. Сегодня немало сотрудников занимают инженерные и руководящие должности, внося значимый вклад в развитие Сахалинской ГРЭС-2 и энергосистемы Сахалина.

Далее гостям показали фильм об основных производственных процессах на станции — от поступления угля до выдачи мощности в единую энергосистему. Лента продемонстрировала все этапы технологического цикла и роль каждого звена в обеспечении надежного энергоснабжения региона.

После просмотра фильма молодые гости смогли увидеть весь процесс своими глазами: в ходе обзорной экскурсии они познакомились с ключевыми участками электростанции и получили представление о реальных условиях работы энергетиков. Посетители задавали вопросы, интересовались особенностями эксплуатации оборудования и возможностями профессионального роста в отрасли.

Экскурсия на Сахалинскую ГРЭС‑2 стала важной частью программы форума «ОстроVа». Она позволила молодежи не только узнать о специфике работы современной тепловой электростанции, но и оценить перспективы построения карьеры в энергетике на Дальнем Востоке.

Форум «ОстроVа» проводится по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), в партнерстве с Агентством стратегических инициатив и Академией Первых.