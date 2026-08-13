Самые частые ошибки владельцев электросамокатов и как их избежать
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Центр управления городской мобильностью совместно с Госавтоинспекцией на регулярной основе проводят в Южно-Сахалинске рейдовые мероприятия, направленные на контроль за соблюдением правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) и правил дорожного движения.
Особое внимание во время таких проверок уделяется наиболее распространенным нарушениям: поездкам вдвоем на одном электросамокате, пересечению пешеходного перехода без спешивания и несоблюдению скоростного режима.
- Эту работу ведем постоянно, особенно в летний период, когда интенсивность движения СИМ возрастает. Наша общая задача — сделать городскую среду безопасной для всех участников дорожного движения, — подчеркнула начальник отдела специальных проектов Центра управления городской мобильностью Екатерина Рожкова.
Как отметил заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции капитан полиции Лев Со, многие родители не в полной мере осознают всю ответсвенность, когда приобретают детям электросамокаты определенных моделей. Если мощность устройства составляет 0,25 кВт и выше, по ПДД оно подпадает под категорию мопедов, для управления которыми необходимо водительское удостоверение категории «M».
- Управление двухколесным транспортным средством требует специальной подготовки. Дети часто не знают физических свойств управления, не понимают, что такое экстренное торможение, контрруление. Без этих навыков и без понимания ПДД два колеса на дороге — это всегда наименьший силуэт, его сложно заметить, а превышение скорости создает потенциальную угрозу. Поэтому призываю родителей внимательно ознакомиться с правилами управления СИМ в целях предотвращения детского травматизма, — пояснил Лев Со.
В ходе рейда были выявлены случаи управления мощными электросамокатами без соответствующих водительских прав. В таких ситуациях транспортные средства изымаются и отправляются на специализированную стоянку.
Также в поле зрения проверяющих попали несовершеннолетние пользователи - правила дорожного движения строго регламентируют возрастные ограничения для управления СИМ.
Так, для детей до 7 лет движение возможно только в сопровождении взрослых. Пользователи от 7 до 14 лет могут передвигаться только по тротуарам, пешеходным зонам, велосипедным и велопешеходным дорожкам в пределах пешеходных зон.
Кроме этого, рекомендованная скорость движения на прокатных электросамокатах по городу — 20 км/ч. Вместе с тем обращаем внимание, что в Южно-Сахалинске дополнительно действуют ограничения скоростного режима: до 5 км/ч — в скверах, на мемориальных территориях и общественных пространствах, а также до 15 км/ч на улицах с интенсивным движением пешеходов по тротуарам.
Также при движении на СИМ приоритет - у пешехода, поэтому необходимо снизить скорость либо спешиться. Запрещено перевозить пассажира, пересекать пешеходный переход не спешившись.
Обращаем внимание, что по завершению поездки прокатные электросамокаты должны размещаться в установленных для этого местах, которые отображаются в приложениях операторов.
- Считаю, что такие профилактические мероприятия крайне важны — в первую очередь для обеспечения безопасности детей. Здорово, что сейчас в городе этим вопросам уделяется такое внимание. Для ребят, которые пока не пользуется сервисами проката электросамокатов, проводят лекции по правилам безопасного передвижения на СИМ и акции по предварительному обучению, чтобы они могли получить базовые навыки управления в контролируемых условиях. Все это закладывает культуру грамотного вождения на будущее и позволяет воспитать ответственных участников дорожного движения, - подчеркнула жительница Южно-Сахалинска, многодетная мама Ксения Ханина.
По итогам рейда в отношении нарушителей составлены административные материалы. Работа по контролю за использованием средств индивидуальной мобильности в Южно-Сахалинске будет продолжена.
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