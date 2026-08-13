17:09, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил
Более 400 семей участников СВО получили жильё по льготной ипотеке на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко доложил Президенту России Владимиру Путину о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей.
По словам главы региона, власти поддерживают постоянную связь с военнослужащими, направляют необходимую технику по заявкам воинских частей, а также помогают семьям решать различные бытовые и жизненные вопросы.
В Сахалинской области действует двухпроцентная ипотека для участников СВО. Дополнительно регион предоставляет 400 тысяч рублей для внесения первоначального взноса. За последние два года благодаря этой программе жильё приобрели более 400 семей. Также оказывается помощь в оплате арендного жилья.
Отдельное внимание уделяется лечению и восстановлению военнослужащих. Как сообщил Валерий Лимаренко, реабилитацию в регионе прошли около двух тысяч бойцов. Подавляющее большинство после восстановления вернулись к выполнению боевых задач.
Во время встречи губернатор отметил, что даже в самых отдалённых населённых пунктах жители говорят: «Всё для победы».
«Такие у нас люди. Генетический код победителя», — прокомментировал Владимир Путин.
Источник: официальный сайт Президента России — kremlin.ru
Фото: kremlin.ru
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