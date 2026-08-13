Истории выпускников СахГУ и их работа на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выпускники СахГУ сегодня работают в самых разных отраслях – от промышленности до социальной сферы и образования. Так, более 90 процентов коллектива лицея № 1 Южно-Сахалинска – составляют именно выпускники островного вуза.
Своими историями выбора в пользу СахГУ поделились молодые педагоги.
Учитель английского языка Ангелина Марчук получила диплом о высшем образовании в прошлом году. Изначально девушка поступала на направление «Переводчик-лингвист», а в ходе учебы прошла переподготовку на педагога. В свое время она рассматривала вузы в разных городах страны, но в итоге решила остаться в Южно-Сахалинске.
– Нравится природа, инфраструктура, люди, которые здесь живут, и я не готова уезжать. Поступила в СахГУ и ни капли об этом не пожалела. В университете есть всё: прекрасные преподаватели, в совершенстве владеющие своими предметами, насыщенная студенческая жизнь и возможность раскрыть свой потенциал. Все годы учебы я пела, танцевала, вела мероприятия, участвовала в конкурсах и ездила на Всероссийскую студенческую весну. Поэтому убеждена: абсолютно необязательно уезжать с острова, чтобы получить качественное образование, – все возможности есть рядом. Особенно впечатляет проект нового кампуса, я и сама рассматриваю возможность получить там вторую специальность, – поделилась Ангелина.
По словам специалиста, во время учебы студенты могли стажироваться в самых разных учреждениях и выбрать то, что действительно по душе. Сама Ангелина проходила практику в детском саду. Именно тогда она окончательно поняла, что хочет работать с детьми.
Уже год девушка преподает в лицее № 1. Сейчас молодой педагог готовится к 1 сентября – её ждет новый виток в карьере, классное руководство у пятиклассников. Ангелина отмечает, что в учреждении замечательный коллектив, она с радостью работает со школьниками и планирует дальше развиваться в профессии. Буквально на днях учитель подала документы в магистратуру СахГУ и сейчас ждет результатов. Также, помимо работы в школе, она не забывает и о творчестве — занимается вокалом, в том числе и поёт в Академии Ларисы Долиной.
Свою коллегу поддерживает учитель математики лицея № 1 Родион Ким. Перед ним в своё время тоже стоял выбор – уехать на материк или остаться на малой родине, но выбор был сделан в пользу Сахалинского государственного университета.
– Обучение было организовано на высоком уровне. В студенческие годы я занимался волонтёрством, состоял в студенческом совете, участвовал в спортивной жизни и мероприятиях университета. Мои ученики сейчас часто интересуются, где я учился. Я рассказываю им о СахГУ и о своих преподавателях. Многие ребята уже сейчас рассматривают возможность учиться в нашем вузе, – рассказывает Родион.
Своим мнением о значимости университета для развития островного региона и подготовки квалифицированных кадров поделилась директор лицея № 1, преподаватель кафедры СахГУ Ольга Меркулова.
– Для меня СахГУ, альма-матер, которая дала мне многое: профессию, уверенность в своих силах и любовь к своему делу. Прекрасно, что у нас есть вуз, где готовят специалистов различных направлений: и педагогов, и юристов, и нефтяников. Это уникальная среда, потому что здесь рождается будущее всей области: интеллектуальное и промышленное. Но самое ценное, для меня лично, эффект «возвращения». Мои бывшие студенты, а теперь уже коллеги, приходят работать в наши сахалинские школы. Они не меняют профессию через год, не уезжают в большие города. 28 педагогов нашего лицея – это либо мои бывшие студенты, либо те, с кем я училась или работала в стенах университета, – отмечает Ольга Меркулова.
Сегодня сфера высшего образования на Сахалине выходит на новый уровень, и важным шагом в этом направлении стало строительство кампуса «СахалинТех». Развитие сферы образования сегодня находятся на личном контроле губернатора Валерия Лимаренко. Поддержке талантливой молодёжи уделяет особое внимание мэр Сергей Надсадин. Главная задача правительства области и администрации города – создать все необходимые условия и возможности, чтобы южносахалинцы оставались жить, учиться и работать в родном городе.
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