Тихоокеанское
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15:39, 13 Августа 2026 | Новости общества Сахалина и Курил

Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных рубежей России

Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных рубежей России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных рубежей страны. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Сахалинскую область.

В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Алексей Шведов.
Открывая встречу, Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на выполнение основных задач в ходе специальной военной операции, военнослужащие должны обеспечивать безопасность страны на всех ее территориях.
«Наша с вами обязанность — обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», — заявил президент.
Глава государства отметил, что накануне обсуждал с командующим Тихоокеанским флотом не только итоги прошедших учений, но и текущую обстановку в зоне ответственности военных.
По словам Владимира Путина, ситуация в регионе остается непростой. Президент предложил участникам совещания представить дополнительные меры, необходимые для наиболее эффективного выполнения поставленных задач.
Полная информация и стенограмма совещания опубликованы на официальном сайте Президента России:
Фото: стоп-кадр из видео официального канала Кремля в MAX / kremlin.ru.

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