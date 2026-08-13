Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных рубежей России

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Президент России Владимир Путин провел совещание, посвященное обеспечению безопасности восточных рубежей страны. Встреча состоялась в рамках рабочей поездки главы государства в Сахалинскую область.

В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-м гвардейским армейским корпусом Алексей Шведов.

Открывая встречу, Владимир Путин подчеркнул, что, несмотря на выполнение основных задач в ходе специальной военной операции, военнослужащие должны обеспечивать безопасность страны на всех ее территориях.

«Наша с вами обязанность — обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях», — заявил президент.

Глава государства отметил, что накануне обсуждал с командующим Тихоокеанским флотом не только итоги прошедших учений, но и текущую обстановку в зоне ответственности военных.

По словам Владимира Путина, ситуация в регионе остается непростой. Президент предложил участникам совещания представить дополнительные меры, необходимые для наиболее эффективного выполнения поставленных задач.

Полная информация и стенограмма совещания опубликованы на официальном сайте Президента России:

Фото: стоп-кадр из видео официального канала Кремля в MAX / kremlin.ru.