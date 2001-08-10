Южно-Сахалинск готовится высадить 220 тысяч цветов к майским праздникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске полным ходом идёт подготовка к весеннему озеленению. Первые саженцы морозостойкой виолы уже дали всходы, и в конце апреля - начале мая их высадят на городские клумбы.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, яркие цветы по традиции появятся на праздничных клумбах ко Дню Победы. Основную часть рассады предоставит местный производитель - совхоз «Тепличный». В его теплицах уже подрастают бегония, пеларгония, рудбекия, бархатцы, вербена, колеус и другие однолетники. Все растения подобраны с учётом сахалинского климата, чтобы радовать горожан цветением весь сезон.
Начальник отдела муниципальных услуг и озеленения Инна Паламарчук пояснила, что концепцию городского оформления разрабатывают заранее. В феврале-марте её утверждают, чтобы к майским праздникам улицы уже зацвели. Этой весной муниципальное учреждение «Зелёный город» планирует высадить порядка 220 тысяч цветов. Кроме того, взойдут 80 тысяч тюльпанов, посаженных ещё прошлой осенью. Другие подрядчики тоже присоединятся к работам, каждый на своей территории. Красочные клумбы появятся как в центре, так и в других районах города.
Помимо традиционных цветников, в Южно-Сахалинске установят элементы вертикального озеленения. Фитостена у здания мэрии вновь заиграет красками, вазоны и кашпо разместят на центральных улицах: Ленина, Горького, проспекте Победы, Коммунистическом проспекте и других.
Инициативы по благоустройству поддерживают правительство области и губернатор Валерий Лимаренко. Вопросы озеленения остаются в числе приоритетов городской администрации и мэра Сергея Надсадина. По традиции к работам подключатся детские сады, школы, учреждения культуры, магазины, гостиницы и предприятия общественного питания. Они оформят цветами прилегающие территории, сделав город ещё уютнее.
