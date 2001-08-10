Артисты сахалинского Чехов-центра записали аудиорассказы для авиапассажиров

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Путешественники, вылетающие из областного центра, теперь могут скоротать время в ожидании рейса за прослушиванием классики. На официальном сайте аэровокзала размещена бесплатная подборка аудиорассказов Антона Павловича Чехова.

Как сообщили ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала «Южно-Сахалинск», сборник включает пять произведений писателя. Их записали артисты Чехов-центра. Ознакомиться с коллекцией и скачать аудиофайлы можно без регистрации по ссылке.

Проект стал первым результатом партнерства, заключенного между воздушной гаванью и театром в мае 2025 года. Для озвучивания выбрали рассказы «В рождественскую ночь», «Ведьма», «Свадьба», «Скрипка Ротшильда» и «Человек в футляре». Общая длительность сборника составляет чуть более двух часов. Каждое произведение идет от 15 до 43 минут, что делает его удобным для прослушивания как в зале ожидания, так и непосредственно в полете.

Выбор произведений неслучаен: и аэровокзал, и театр носят имя Антона Павловича. Подборка охватывает разные темы и настроения, позволяя слушателям проследить отношение автора к любви, искренности, лицемерию и другим человеческим качествам. Рассказы вызывают разные эмоции: одни заставляют улыбнуться, другие трогают до глубины души, третьи настраивают на размышления.

- Мы хотим, чтобы пассажиры погружались в культуру Сахалина с первых минут путешествия. Аудиорассказы делают ожидание рейса и сам полет содержательнее. Наши путешественники получили качественный, продуманный и невероятно душевный культурный продукт. Каждый участник вложил частичку себя в эту историю, - отметил генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Голоса произведениям подарили артисты Чехов-центра Виктор Крахмалев, Илья Ловкин, Сергей Максимчук, Сергей Усов и Никита Хвостиков. Для профессиональной записи театр обратился в Сахалинскую филармонию. В студии голоса актеров записал композитор Георгий Зобов. Музыкальное сопровождение усилило настроение каждого рассказа.

- Для нас этот проект - возможность поделиться искусством с теми, кто находится в пути, и сделать путешествие на Сахалин и с Сахалина немного более теплым. Аудиорассказы - это новый формат для театра, и нам было важно, чтобы чеховское слово зазвучало особенно глубоко, - подчеркнула директор театра Татьяна Корнеева.

В планах аэровокзала расширение проекта. Каталог с чеховскими аудиорассказами планируют добавить в бортовые системы авиакомпаний, выполняющих рейсы из Южно-Сахалинска. Партнерство воздушной гавани и театра продолжится новыми культурными инициативами в терминале.