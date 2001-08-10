Сахалинские школьники сыграли в игру "Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Финальная шестая игра муниципального этапа сезона 2024 «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война» 17 декабря прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. В состязании встретились учащиеся среднего звена городских школ № 23, № 8 им. генерал-лейтенанта В. Г. Асапова и Восточной гимназии, рассказали ТИА "Острова" в СахОУНБ.
Команды традиционно играли в двух турах, состоящих из 18 вопросов на тему «Оборона Москвы в годы Великой Отечественной войны». Ребята вспомнили дату начала контрнаступления под Москвой, имя летчика, совершившего первый ночной таран, название инженерного противотанкового заграждения, созданного Михаилом Гориккером, и фамилию военачальника, который принимал парад 7 ноября 1941 года.
По окончании мероприятия учителям школ вручили благодарственные письма за подготовку игроков по итогам предыдущих состязаний, а сами команды получили дипломы победителей первой, второй и третьей степени. Каждый участник команды также получил сертификат участника межрегионального патриотического проекта «Кто? Где? Когда? Великая Отечественная война» сезона 2024–2025 годов.
В напряженной борьбе команда «Большевики» из школы № 8 имени генерал-лейтенанта В. Г. Асапова стала победителем шестой игры. Второе место заняли «Панфиловцы» из Восточной гимназии, а третье место завоевали «Патриоты» из школы № 23.
Инициатором проведения мероприятий на территории Сахалинской области выступил Региональный центр Президентской библиотеки, организатор – городская библиотека г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа.
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