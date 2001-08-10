За сутки на Сахалине произошло 26 дорожных аварий
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 26 ДТП, в двух из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.
Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 120 нарушений ПДД РФ:
- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;
- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.
Также, привлечены к административной ответственности:
- за выезд на полосу встречного движения - 1 водитель;
- 4 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;
- 11 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;
- 4 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);
- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;
- 6 водителей - нарушивших правила перевозки детей;
- 2 пешехода - нарушившие правила дорожного движения;
- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.
Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.
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