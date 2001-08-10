За сутки на Сахалине произошло 26 дорожных аварий

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За прошедшие сутки на Сахалине зарегистрировано 26 ДТП, в двух из которых два человека получили травмы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

Сотрудниками Госавтоинспекции при проведении профилактических мероприятий пресечено 120 нарушений ПДД РФ:

- задержаны и отстранены от управления ТС 5 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения;

- задержаны 12 водителей, которые не имеют права управления ТС, либо лишены такого права по решению суда.

Также, привлечены к административной ответственности:

- за выезд на полосу встречного движения - 1 водитель;

- 4 водителя - не пропустившие пешеходов на «зебре»;

- 11 водителей - управляющих автомобилями с «тонировкой» на стеклах;

- 4 водителя - управляющих ТС с наличием технических неисправностей (глушители);

- 6 водителей - за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками и нарушение правил стоянки транспортных средств;

- 6 водителей - нарушивших правила перевозки детей;

- 2 пешехода - нарушившие правила дорожного движения;

- 5 водителей - нарушивших правила применения ремней безопасности.

Задержаны и помещены на специализированные стоянки 8 автомобилей.