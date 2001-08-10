За пять лет количество вакансий с

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Аналитики hh.ru, онлайн-платформы по поиску работы и персонала, проанализировали, растет или снижается в Сахалинской области число предложений работы в режиме «удаленки» в этом году.

С января по ноябрь 2024 в Сахалинской области было открыто 850 вакансий с удаленным режимом работы, и за прошедшие пять лет их количество выросло в 3,6 раза (по сравнению с аналогичным периодом 2019 года). В этом году на Сахалинскую область приходится 6% от всех вакансий с «удаленкой» на Дальнем Востоке, а лидером по этому параметру остается Приморский край, где была открыта почти треть (30%) от всех подобных вакансий в Дальневосточном ФО.

При этом доля предложений с «работой из дома» в общей массе вакансий в Сахалинской области не так велика, и в этом году она сохраняется на уровне 2,7% в среднем.

По итогам октября больше всего шансов найти работу вне офиса есть у специалистов из сферы страхования — половина от всех вакансий в данной профессиональной области предполагает удаленную занятость (50%). Далее идут медицинские работники и фармацевты — 18% вакансий для них предлагают работать удаленно. На третьем месте специалисты из сферы «Искусство, развлечения, массмедиа» (14%).

Кроме того, чаще остальных такой режим работы готовы предложить специалистам из сфер «Информационные технологии» (13%), «Финансы, бухгалтерия» (12%), «Маркетинг, реклама, PR» (10%), «Продажи, обслуживание клиентов» (8%) и «Наука, образование» (5%).

«За последние пять лет количество вакансий, предполагающих удаленный формат занятости, выросло в России в 7,6 раз. Расширился и спектр специализаций, для которых он доступен. Например, в 2019 году насчитывалось чуть больше сотни вакансий для врачей, допускающих удаленный формат работы, а 2024 году, когда стала популярна услуга телемедицины, количество таких вакансий увеличилось в двенадцать раз», — прокомментировала Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru.