В Амурской области волки захватили земли заповедника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Норском заповеднике Амурской области произошел передел территории вблизи северного кордона Меун, где протекает ключ Опасный. Волки прогнали лосей с их привычной зоны обитания. Кадры новых жильцов зафиксировала фотоловушка, пишет ИА "Порт Амур".

«Фотоловушка в этой части заповедника сначала была установлена для охранных мероприятий, а потом увидели, что это место посещают многие животные и оставили тут оборудование для наблюдения за ними. Переключили ее с фото на видео, в том году по 10 секунд снимали, в этом уже на 30 секунд поставил съемку, настроил высокую чувствительность и получились такие кадры!», — рассказал директор Норского заповедника Тимофей Мудрак.

Фотоловушки фиксируют, какие звери в разное время года посещали этот участок заповедника, и как они ведут себя в естественных условиях. Техника работают круглый год. Весной заменяют батарейки и флешки, а осенью собирают информацию.

«Когда поехали за записями этой осенью, обратили внимание, что нет следов копытных. До этого всегда наблюдали очень много лосиных переходов, особенно в том месте. А потом, когда в ловушку посмотрели, поняли причину: там у ключа жил волчий выводок, затем хищники подросли и отогнали всегда обитавших там сохатых с насиженных мест. И, судя по крайнему видео, где уже видно, что лежит снег и замерз ключ, волки так и продолжают там жить», — добавил Тимофей Николаевич.