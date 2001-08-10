Тихоокеанское
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28 Августа 2024
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09:49, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинские единороссы приняли Народную программу на ближайшую пятилетку

Сахалинские единороссы приняли Народную программу на ближайшую пятилетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народную программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа 32 Конференции Сахалинского регионального отделения Партии, который прошел в Южно-Сахалинске 24 августа. Предложение принять программу озвучил Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лимаренко. Программа состоит из 19 разделов и охватывает практически все сферы жизни сахалинцев и курильчан.

«Уважаемые однопартийцы! Прежде всего хочу поблагодарить вас за многолетнюю совместную работу и поддержку. Она крайне важна лично для меня. Поддержка команды – определяющий фактор успешной работы любого руководителя, любого лидера. А партия «Единая Россия» – это партия национального лидера и партия-лидер. Хочу отметить, что в целом сделано много. Но не все проблемы еще решены. Нам нужно работать еще более эффективно в тесном взаимодействии с жителями области. Наши программы и проекты должны дополняться в соответствии с запросами людей. После проведения выборов наша работа не закончится. Перед нами стоят новые задачи, еще более амбиционные, чем те, которые мы с вами решили. Еще раз благодарю за совместную работу. Рассчитываю, что также эффективно мы будем работать и в дальнейшем», - заявил секретарь регионального отделения Партии Валерий Лимаренко.

Делегаты поддержали предложение своего лидера единогласно. Предложения в Народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялась серия мероприятий, стратегических сессий и круглых столов. Свои инициативы внесли эксперты, общественники, депутаты, жители районов.

«Хочу особо отметить нау-хау нашего губернатора - создание сетевых общественных движений «серебряные волонтеры», «проводники здоровья», «волонтеры ипотеки». Все это не только помогает большому количеству граждан разобраться в жизненных вопросах, будь то здоровье или возможность приобретения жилья, но и вовлекает самих сахалинцев и курильчан в решение этих вопросов. Все больше островитян начинают понимать, как это все работает. Поверьте, это важно. Так жители становятся участниками развития области, а не сторонними наблюдателями и потребителями. Мы все, от депутатов и членов правительства до каждого жителя чувствуем себя командой губернатора, командой по развитию Сахалина и Курил», - отметил сенатор Совета Федерации Федерального Собрания от Сахалинской области Андрей Хапочкин. 

По словам депутата Государственной Думы Российской Федерации Георгия Карлова: «Я посетил несколько регионов России после окончания весенней сессии. И везде местные проблемы решаются по-разному. Да, ситуация непростая, влияют санкции, военные действия. Но мне после этой поездки нисколько не стыдно за нашу Сахалинскую область, а как раз наоборот. Далеко не каждый регион может похвастаться такой масштабной работой, которая проделана у нас за прошедшую пятилетку! Хочу сказать спасибо всей нашей слаженной команде, которую возглавляет губернатор Валерий Игоревич Лимаренко».

«Сегодня уже было много сказано о достижениях в масштабах всей области. И Южно-Сахалинск, являясь административным центром региона, максимально встроен в реализацию мероприятий «Народной программы». Подчеркну, что этот проект возник не сегодня и не вчера. Это — наша плановая, ритмичная работа, прежде всего, с людьми, с региональным исполкомом партии «Единая Россия» и, конечно же, правительством и губернатором Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко. Вместе с тем «Народная программа» — это целый комплекс мероприятий, всего того, что мы делаем для людей. Безусловно, партия «Единая Россия» стоит за всеми принимаемыми масштабными решениями для того, чтобы наша область и ее столица развивались и дальше», - рассказал глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Сахалинское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» идет на выборы Губернатора Сахалинской области, чтобы продолжить работу над реализацией Народной программы Партии «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию». Идеологической основой предвыборной программы является Послание Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. У нас есть понимание масштабности планов, которые предстоит воплотить в жизнь в следующие 5 лет, понимание проблем и вызовов, стоящих перед страной, и чёткая и выполнимая программа действий.

Движение вперёд невозможно без опоры на нравственные ценности. У жителей Сахалина и Курил они прочные и проверенные временем: любовь к России и к своей малой родине, гордость за историческое прошлое и настоящее, справедливость, взаимопомощь и коллективизм, ответственность за судьбу Отечества.

Привлекая региональные и федеральные ресурсы, используя возможности государственно-частного партнерства, объединив всех инициативных и активных жителей края вокруг нашего кандидата в Губернаторы — Валерия Игоревича Лимаренко и программы эффективного развития региона добьёмся качественного успеха Сахалинской области в росте промышленности и развитии транспортной инфраструктуры, агропромышленном и рыбоперерабатывающих секторах, жилищном строительстве и, безусловно, в социальной сфере!

Больше внимание в Программе уделено совершенствованию ситсемы здравоохранения на островах. В 2024 году завершится строительство 8-ми поликлиник (25 мкр-н Южно-Сахалинска, две в с. Дальнее, с. Хомутово, Холмск, Углегорск, Долинск, Макаров). В 2025 году запланировано строительство ФАПов и амбулаторий в 13 районах. В Холмском, Корсаковском, Анивском, Смирныховском и Тымовском районах медицинская помощь станет доступнее для селян. В 2026 году начнется строительство областной детской больницы в г. Южно-Сахалинске. В 2029-2030 годах появятся новые здания областных инфекционной, наркологической и психиатрической больниц. В основе решения включить эти объекты в Программу обращения от жителей и профессионального сообщества.

На протяжении всей избирательной кампании по выборам губернатора Сахалинской области было собрано около 3000 предложений и наказов со всех местных отделений Партии, на базе Штаба общественной поддержки Партии был сформирован ситуационный центр, в результате отработано 90% обращений оставшиеся 10% в работе. На каждое из них люди получат ответ.

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