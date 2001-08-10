Сахалинские единороссы приняли Народную программу на ближайшую пятилетку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Народную программу «Единой России» утвердили делегаты второго этапа 32 Конференции Сахалинского регионального отделения Партии, который прошел в Южно-Сахалинске 24 августа. Предложение принять программу озвучил Секретарь регионального отделения «Единой России» Валерий Лимаренко. Программа состоит из 19 разделов и охватывает практически все сферы жизни сахалинцев и курильчан.

«Уважаемые однопартийцы! Прежде всего хочу поблагодарить вас за многолетнюю совместную работу и поддержку. Она крайне важна лично для меня. Поддержка команды – определяющий фактор успешной работы любого руководителя, любого лидера. А партия «Единая Россия» – это партия национального лидера и партия-лидер. Хочу отметить, что в целом сделано много. Но не все проблемы еще решены. Нам нужно работать еще более эффективно в тесном взаимодействии с жителями области. Наши программы и проекты должны дополняться в соответствии с запросами людей. После проведения выборов наша работа не закончится. Перед нами стоят новые задачи, еще более амбиционные, чем те, которые мы с вами решили. Еще раз благодарю за совместную работу. Рассчитываю, что также эффективно мы будем работать и в дальнейшем», - заявил секретарь регионального отделения Партии Валерий Лимаренко.

Делегаты поддержали предложение своего лидера единогласно. Предложения в Народную программу партия собирала больше двух месяцев. На площадках Штаба общественной поддержки «Единой России» состоялась серия мероприятий, стратегических сессий и круглых столов. Свои инициативы внесли эксперты, общественники, депутаты, жители районов.

«Хочу особо отметить нау-хау нашего губернатора - создание сетевых общественных движений «серебряные волонтеры», «проводники здоровья», «волонтеры ипотеки». Все это не только помогает большому количеству граждан разобраться в жизненных вопросах, будь то здоровье или возможность приобретения жилья, но и вовлекает самих сахалинцев и курильчан в решение этих вопросов. Все больше островитян начинают понимать, как это все работает. Поверьте, это важно. Так жители становятся участниками развития области, а не сторонними наблюдателями и потребителями. Мы все, от депутатов и членов правительства до каждого жителя чувствуем себя командой губернатора, командой по развитию Сахалина и Курил», - отметил сенатор Совета Федерации Федерального Собрания от Сахалинской области Андрей Хапочкин.

По словам депутата Государственной Думы Российской Федерации Георгия Карлова: «Я посетил несколько регионов России после окончания весенней сессии. И везде местные проблемы решаются по-разному. Да, ситуация непростая, влияют санкции, военные действия. Но мне после этой поездки нисколько не стыдно за нашу Сахалинскую область, а как раз наоборот. Далеко не каждый регион может похвастаться такой масштабной работой, которая проделана у нас за прошедшую пятилетку! Хочу сказать спасибо всей нашей слаженной команде, которую возглавляет губернатор Валерий Игоревич Лимаренко».

«Сегодня уже было много сказано о достижениях в масштабах всей области. И Южно-Сахалинск, являясь административным центром региона, максимально встроен в реализацию мероприятий «Народной программы». Подчеркну, что этот проект возник не сегодня и не вчера. Это — наша плановая, ритмичная работа, прежде всего, с людьми, с региональным исполкомом партии «Единая Россия» и, конечно же, правительством и губернатором Сахалинской области Валерием Игоревичем Лимаренко. Вместе с тем «Народная программа» — это целый комплекс мероприятий, всего того, что мы делаем для людей. Безусловно, партия «Единая Россия» стоит за всеми принимаемыми масштабными решениями для того, чтобы наша область и ее столица развивались и дальше», - рассказал глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

Сахалинское региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» идет на выборы Губернатора Сахалинской области, чтобы продолжить работу над реализацией Народной программы Партии «За благополучие и достойную жизнь людей. За сильную и успешную Россию». Идеологической основой предвыборной программы является Послание Президента России Федеральному собранию Российской Федерации. У нас есть понимание масштабности планов, которые предстоит воплотить в жизнь в следующие 5 лет, понимание проблем и вызовов, стоящих перед страной, и чёткая и выполнимая программа действий.

Движение вперёд невозможно без опоры на нравственные ценности. У жителей Сахалина и Курил они прочные и проверенные временем: любовь к России и к своей малой родине, гордость за историческое прошлое и настоящее, справедливость, взаимопомощь и коллективизм, ответственность за судьбу Отечества.

Привлекая региональные и федеральные ресурсы, используя возможности государственно-частного партнерства, объединив всех инициативных и активных жителей края вокруг нашего кандидата в Губернаторы — Валерия Игоревича Лимаренко и программы эффективного развития региона добьёмся качественного успеха Сахалинской области в росте промышленности и развитии транспортной инфраструктуры, агропромышленном и рыбоперерабатывающих секторах, жилищном строительстве и, безусловно, в социальной сфере!

Больше внимание в Программе уделено совершенствованию ситсемы здравоохранения на островах. В 2024 году завершится строительство 8-ми поликлиник (25 мкр-н Южно-Сахалинска, две в с. Дальнее, с. Хомутово, Холмск, Углегорск, Долинск, Макаров). В 2025 году запланировано строительство ФАПов и амбулаторий в 13 районах. В Холмском, Корсаковском, Анивском, Смирныховском и Тымовском районах медицинская помощь станет доступнее для селян. В 2026 году начнется строительство областной детской больницы в г. Южно-Сахалинске. В 2029-2030 годах появятся новые здания областных инфекционной, наркологической и психиатрической больниц. В основе решения включить эти объекты в Программу обращения от жителей и профессионального сообщества.

На протяжении всей избирательной кампании по выборам губернатора Сахалинской области было собрано около 3000 предложений и наказов со всех местных отделений Партии, на базе Штаба общественной поддержки Партии был сформирован ситуационный центр, в результате отработано 90% обращений оставшиеся 10% в работе. На каждое из них люди получат ответ.