Порядка 1000 цветов украсили двор на ул. Пограничной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты территориального общественного самоуправления «Пограничная 22» высадили бегонии, бальзамины, колеусы, ипомеи, плющи. Приобрести цветы для озеленения своего двора южносахалинцы смогли с помощью муниципального гранта.

Вазоны, установленные во дворе, украсили более 800 бегоний и еще более 100 единиц других видов растений. Цветы устойчивы к перепадам температуры и особенностям островной погоды при этом не теряют свои декоративные свойства на протяжении сезона.

В этом году ТОС «Пограничная 22» отмечает первый юбилей. Он был создан в 2019 году. Как отмечает руководитель ТОСа Анна Григорьева, за это время силами жителей и при поддержке администрации города была проведена большая работа.

- Для нас это важное событие, потому что период становления прошел, и сейчас мы уже полноправные члены тосовского движения. Ежегодно мы получаем финансирование по муниципальному гранту от администрации города. На эти средства мы смогли провести во дворе очень много работы. Мы видим колоссальную поддержку и со стороны мэра Сергея Надсадина, и со стороны главы области Валерия Лимаренко. На площадках, где мы встречаемся, большое внимание уделяется ТОСам и вопросам эффективного взаимодействия с жителями, также мы можем напрямую обсудить волнующие нас вопросы. И наша пятилетняя деятельность — подтверждение того, что тосовское движение в нашей области будет только развиваться, - добавляет Анна Григорьева.

Для части вазонов совместно с партнером ТОСа, руководителем питомника, подобраны цветы, подходящие именно для контейнерного озеленения. Как рассказала Наталья Красикова, в этом году было решено отойти от традиционного оформления, поэтому для высадки использовались растения разной фактуры, в том числе и многолетние, приспособленные к местному климату и неприхотливые в уходе.

Жительница дома Ольга Рыбина активно принимает участие в жизни ТОСа: вместе с соседями заботится о чистоте во дворе, ухаживает за палисадниками. Как отмечает южносахалинка, с каждым годом к команде ТОСа присоединяются новые люди.

- Люди видят, что двор преображается. Мы с удовольствием высаживаем цветы и за палисадниками ухаживаем, ведь хочется, чтобы было красиво. Поначалу была небольшая группа, но забота о чистоте и красоте объединяет людей. Все стараются поучаствовать, - рассказывает Ольга Рыбина. - Город меняется в лучшую сторону, очень это радует. Дворы очень ухоженные, высажено много цветов. Сейчас наш губернатор Валерий Лимаренко поддерживает тенденцию на благоустройство дворов, улиц и это дает прекрасные результаты.

Администрация Южно-Сахалинска уделяет большое внимание развитию территориальных общественных самоуправлений и поддерживает инициативы жителей. Ежегодно в областном центре проводится конкурс социальных проектов, направленный на финансовую поддержку ТОСов. Традиционно жители решают вопросы, связанные с благоустройством и озеленением дворов, обустройством зон активного отдыха, установкой детского игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, видеонаблюдения.

Добавим, на сегодняшний день в областном центре создано и действуют 110 ТОСов. Активное участие в территориальном управлении принимают более 13 000 горожан.