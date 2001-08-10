Тихоокеанское
информационное агентство
6 Декабря 2022
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09:32, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалин присоединился к Всероссийской акции "Фронтовая открытка"

Сахалин присоединился к Всероссийской акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всероссийская молодежная акция «Фронтовая открытка» прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 5 декабря. Ее участниками стали школьники старшего и среднего звена южно-сахалинской школы №5 и лицея №2, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахОУНБ.

Чтобы принять участие, ребятам предлагалось написать новогоднее поздравление и добавить к этому теплые и добрые слова в поддержку военнослужащих, выполняющих боевые задачи специальной военной операции.

Школьники совместно с классными руководителями подготовили 42 поздравительных послания. Они будут переданы военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, находящимся на лечении в госпиталях, а также мобилизованным, проходящим подготовку и боевое слаживание.

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