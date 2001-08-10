Три уличных торговых комплекса в Южно-Сахалинске получат новый внешний облик

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В администрации города состоялась рабочая встреча с предпринимателями, арендующими нестационарные торговые объекты (НТО). На мероприятии обсудили план по изменению внешнего вида трех уличных комплексов, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Вице-мэр города Виталий Данилов отметил, что трансформация облика торговых объектов - это планомерная деятельность администрации города, которую муниципалитет начал в прошлом году.

- В Южно-Сахалинске действуют девять торговых комплексов нестационарных торговых объектов. Одна из главных задач - упорядочить и привести к единому облику их внешний вид в соответствии с дизайн-кодом. Для этого мы работаем с собственниками и предпринимателями. Нам важно, чтобы все изменения были системными и вместе с тем комфортными для бизнеса, - добавил Виталий Данилов.

В этом году в областном центре были завершены работы по изменению облика НТО на ул. Емельянова и пр. Победы. В следующем - планируется привести к единому стилю три комплекса нестационарных торговых объектов. Это павильоны на ул. Анкудинова в районе дома №15, юго-западнее дома №241 А пр. Мира и юго-восточнее дома № 49 на ул. Пуркаева - всего 23 объекта. У предпринимателей истекает срок действия ранее утвержденного эскиза НТО.

Для реконструируемых НТО сотрудники департамента архитектуры и градостроительства разработали примеры эскизных решений. Все они регламентированы дизайн-кодом, который действует в муниципалитете с начала года. Предприниматели могут воспользоваться рекомендациями либо совместно выработать свой вариант - главное, чтобы он соответствовал правилам внешнего вида павильонов и вывесок.

Добавим, дизайн-код - это свод правил по формированию единого стилистического городского пространства. Его основная задача - уменьшение визуального хаоса и улучшение облика города. Дизайн-код Южно-Сахалинска утвержден Городской Думой в 2021 году.

Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением и установлением информационных конструкций в соответствии с дизайн-кодом. Так, владельцы зданий могут компенсировать до 70% затрат, сумма предельных выплат зависит от вида работ: на изготовление вывески - не более 100 тыс. рублей, на ремонт входных групп - не более 1 млн рублей, на капитальный ремонт фасадов зданий - не более 5 млн рублей.

Дополнительную информацию по вопросам, касающимся дизайн-кода, в том числе по оформлению и согласованию информационных вывесок, можно получить в департаменте архитектуры и градостроительства по адресу: ул. Амурская 88, 7 этаж, с 9 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Приемный день - четверг. Записаться на прием можно по телефону: 312-641. Получить консультацию специалистов можно по телефону: 312-647 (доб. 2, 3, 6).